Prix Ensemble contre l'intimidation 2019 : trois lauréats des plus inspirants

QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a rendu hommage aujourd'hui à une personne, à une organisation et à un établissement du milieu scolaire qui se sont distingués par leurs actions visant à prévenir et à contrer l'intimidation. Les trois lauréats du Prix ensemble contre l'intimidation 2019 sont Mme Laura Bourbeau, de la région de la Capitale-Nationale, l'organisme Sport'Aide, de la région de la Capitale-Nationale, et la Commission scolaire des Laurentides, de la région des Laurentides.

En compagnie de leurs collègues de l'opposition, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ainsi que l'adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Mme Stéphanie Lachance, ont dévoilé les noms des gagnants lors d'une cérémonie officielle à l'hôtel du Parlement à Québec.

« Cette année encore, les candidatures qui nous ont été soumises dans les différentes catégories étaient de haut calibre. Le choix du jury n'a donc pas été facile! Je tiens à féliciter les trois lauréats pour leurs magnifiques réalisations dans leurs milieux de vie respectifs. Je remercie également l'ensemble des personnes, des organisations et des établissements du milieu scolaire qui ont présenté leur candidature. Votre engagement et votre contribution à la lutte contre l'intimidation au Québec sont des exemples à suivre et ils représentent une grande source d'inspiration pour nous tous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Différentes initiatives sont mises de l'avant chaque année pour prévenir et contrer l'intimidation dans les milieux scolaires, de même que sportifs. C'est pourquoi je suis très heureuse que nous puissions mettre en lumière et récompenser celles qui se sont démarquées par leur audace et leur portée. Merci aux lauréats pour leur implication et leurs efforts de tous les instants afin que nos milieux scolaires soient toujours plus positifs et sécuritaires. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Grâce à ces réalisations exemplaires en matière de lutte contre l'intimidation, la mobilisation sera encore plus forte au Québec, pour que chaque personne contribue, à sa façon, à créer et à maintenir des environnements toujours plus bienveillants, sécuritaires, et exempts de toute forme d'intimidation. Je les félicite très chaleureusement et je les incite à poursuivre leurs actions si bénéfiques dans leur communauté. »

Stéphanie Lachance, adjointe parlementaire du ministre de la Famille

« La cérémonie des Prix ensemble contre l'intimidation demeure un moment très émouvant. Chaque jour, partout au Québec, des citoyens, des écoles et des organisations travaillent afin de rendre notre société plus juste et plus équitable. Cet événement nous donne l'occasion de souligner leur travail, mais aussi d'en inspirer d'autres. Aux finalistes et aux lauréats, merci et félicitations ».

Francine Charbonneau, députée des Mille-Îles

« Je félicite sincèrement toutes les personnes récipiendaires et les finalistes qui se sont démarqués par leur implication et leur engagement à lutter contre l'intimidation. De l'école au parlement en passant par les milieux de travail, l'intimidation n'a pas sa place dans notre société. Les personnes en lice pour le prix Ensemble contre l'intimidation doivent nous servir de modèles pour l'enrayer. Elles ont toute mon admiration et mes félicitations les plus sincères. »

Christine Labrie, députée de Sherbrooke

« Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats pour leurs actions dans la lutte contre l'intimidation. Leur exemple saura certainement en inspirer plusieurs autres à se dépasser afin que nos milieux de vie soient bienveillants et sécuritaires pour tous. Nous partageons cette responsabilité et chacun de nous a le devoir d'agir. »

Véronique Hivon, députée de Joliette

Faits saillants

Lauréat de la catégorie Individu

Mme Laura Bourbeau (Capitale-Nationale)

Laura Bourbeau, 14 ans, est la jeune auteure de la bande dessinée « Millie » qui raconte l'histoire d'une élève de 6e année qui subit de l'intimidation quotidienne de la part d'une camarade. La bande dessinée publiée en 2018 comporte 245 illustrations originales de Laura. Elle contient même des conseils et le nom de ressources pouvant être utiles aux victimes et aux témoins d'actes d'intimidation. Depuis, Laura profite de la visibilité de son livre pour faire de la prévention dans les écoles et dans les médias. Elle a d'ailleurs reçu un prix Mammouth en 2018 pour ses actions inspirantes et a été invitée à donner une conférence à C2 Montréal en 2019 à titre de jeune leader. Avec la publication de cette BD, Laura réalise un rêve et espère faire une différence dans la vie de ses lecteurs.

Lauréat de la catégorie Organisation

Sport'Aide (Capitale-Nationale)

Sport'Aide a pour mission d'assurer un leadership dans la mise en œuvre d'initiatives favorisant un environnement sportif sain, sécuritaire et harmonieux pour tous les jeunes sportifs, tant au niveau élite qu'au niveau récréatif. Fondé en 2015, l'organisme a déjà donné plus de 150 ateliers de sensibilisation au phénomène de la violence en contexte sportif partout au Québec en plus de mettre sur pied un service d'écoute, d'accompagnement et d'orientation, disponible en tout temps, pour les jeunes victimes ou les témoins de ces violences et pour tous les autres acteurs dans leurs milieux. Parallèlement, Sport'Aide est l'organisme chargé d'alimenter et d'actualiser les contenus de la plateforme Sportbienêtre.ca, consacrée à cette problématique, qui a reçu, en moins de deux ans, plus de 3 millions de visites. L'organisme a également collaboré aux diverses interventions des Ambassadeurs de l'esprit sportif et développé le programme À l'action!, Agissons contre l'intimidation en milieu sportif qui vise à outiller la communauté sportive pour contrer l'intimidation et promouvoir de bonnes pratiques en contexte sportif.

Lauréat de la catégorie Milieu scolaire

Commission scolaire des Laurentides (Laurentides)

La Commission scolaire des Laurentides dispense l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire à 8 500 élèves répartis dans 28 établissements. Depuis 2011, elle a, en collaboration avec les directions d'établissement et les équipes-écoles, procédé à l'implantation du système de soutien aux comportements positifs (système SCP) dans l'ensemble de ses écoles. Le système SCP est reconnu comme étant un système efficace, appuyé par la recherche, pour la réduction des comportements de violence et d'intimidation. Entre autres, il met en valeur la notion de respect des autres, tout en favorisant la participation des élèves et la mobilisation du personnel. Parallèlement, le programme d'encadrement positif (PEP), service offert aux élèves qui présentent des difficultés particulières (comportement, anxiété, démotivation, etc.), a aussi été implanté. La combinaison de ces deux systèmes a permis de réduire les gestes de violence et d'intimidation au sein de la Commission scolaire en plus d'augmenter le taux de diplomation.

