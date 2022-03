Prix Égalité Thérèse-Casgrain - Les lauréates et lauréats du prix Égalité Thérèse-Casgrain félicités par la ministre Charest

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a rencontré et félicité les finalistes ainsi que les lauréates et lauréats de la 13e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain, à l'occasion de rencontres virtuelles. Elle a ainsi profité de ces moments privilégiés pour souligner leur contribution visant à faire progresser l'égalité de fait entre les femmes et les hommes.

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain valorise des modèles positifs et accessibles dans le but d'inspirer les filles et les femmes à réaliser leurs aspirations personnelles, professionnelles, sociales ou politiques et d'encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Ce prix récompense des personnes et des organismes qui se sont démarqués par leurs actions. Il se décline en trois catégories, dont voici les lauréates et lauréats :

Hommage : Mme Yvonne Séguin;

Groupe de femmes : le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal;

Allié : la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Citation :

« Du fond du cœur, je souhaite remercier les femmes et les hommes qui s'impliquent quotidiennement en faveur d'un Québec égalitaire. L'égalité de droit est acquise, mais en tant qu'individus, société et gouvernement, il nous reste encore du chemin à faire pour atteindre l'égalité de fait. Pour cette raison, je tiens à féliciter chaleureusement les finalistes ainsi que les gagnantes et gagnants de la 13e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain. Par vos actions et vos initiatives, vous faites en sorte que nous allons de l'avant et que, année après année, les comportements et les mentalités changent. Votre dévouement est exceptionnel et je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons continuer à évoluer dans une société de plus en plus égalitaire et exempte de violence. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 reconnaît le caractère essentiel du prix Égalité en le positionnant comme l'une de ses sept actions structurantes.

reconnaît le caractère essentiel du prix Égalité en le positionnant comme l'une de ses sept actions structurantes. Depuis 2007, le prix Égalité est la principale distinction gouvernementale québécoise qui souligne les réalisations contribuant à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'échelle nationale. En 2015, pour marquer le 75 e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le prix Égalité a été renommé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, devenant ainsi le prix Égalité Thérèse- Casgrain .

Le jury de la 13e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain était composé de :

Mme Marie-Andrée Chabot, conseillère en égalité au Secrétariat à la condition féminine;

Marie-Andrée Chabot, conseillère en égalité au Secrétariat à la condition féminine;

M. Francis Dupuis-Déri, professeur et chercheur à l'Université du Québec à Montréal;



Mme Julie Gosselin, présidente de SPORTSQuébec;

Julie Gosselin, présidente de SPORTSQuébec;

Mme Pauline Guillen, conseillère en communication numérique au Conseil du statut de la femme;

Pauline Guillen, conseillère en communication numérique au Conseil du statut de la femme;

Mme Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec.

