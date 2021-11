Prix Égalité Thérèse-Casgrain : la ministre Isabelle Charest lance l'appel de candidatures

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de mettre en valeur les femmes et les hommes qui réalisent des actions contribuant à l'atteinte de l'égalité entre les Québécoises et les Québécois à l'échelle nationale, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, annonce le lancement de l'appel de candidatures de la 13e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain, qui se déroulera jusqu'au 14 janvier 2022.

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain vise à valoriser des modèles positifs et accessibles et à inspirer les filles et les femmes à réaliser leurs aspirations personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, en plus d'encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait. Il récompense des organismes et des personnes et se décline en trois catégories :

Hommage : pour honorer une femme qui, par son travail, ses actions ou une réalisation exceptionnelle, aura contribué de manière significative et/ou pérenne à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, au Québec ou dans sa région;

: pour honorer une femme qui, par son travail, ses actions ou une réalisation exceptionnelle, aura contribué de manière significative et/ou pérenne à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, au Québec ou dans sa région; Groupe de femmes : a pour but de récompenser un organisme de la société civile qui, par ses actions, ses projets et sa mission, se distingue par son apport important à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, au Québec ou dans sa région;

: a pour but de récompenser un organisme de la société civile qui, par ses actions, ses projets et sa mission, se distingue par son apport important à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, au Québec ou dans sa région; Allié : pour souligner la contribution d'un homme ou d'un organisme gouvernemental ou non gouvernemental, d'une entreprise privée, d'un organisme du réseau de l'éducation, d'une municipalité régionale de comté, d'une municipalité ou d'un conseil de bande, à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Citation :

« J'ai le plaisir d'annoncer le lancement de l'appel de candidatures de la 13e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain. Malgré les avancées historiques en matière de condition féminine au Québec depuis les dernières décennies, beaucoup de travail reste à faire. Nous devons continuer à fournir des efforts constants pour faire évoluer les comportements et les attitudes en matière d'égalité. J'encourage les partenaires et les organismes à déposer leur candidature pour que nous puissions mettre en lumière leurs gestes et leurs actions et ainsi inspirer d'autres Québécoises et Québécois à contribuer à l'atteinte d'une société plus égalitaire. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 , lancée en 2017, reconnaît le caractère essentiel du prix en l'identifiant comme l'une de ses sept actions structurantes.

, lancée en 2017, reconnaît le caractère essentiel du prix en l'identifiant comme l'une de ses sept actions structurantes. Depuis 2007, le prix Égalité est la principale distinction gouvernementale québécoise qui souligne les réalisations contribuant à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'échelle nationale. En 2015, pour marquer le 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le prix Égalité a été rebaptisé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, devenant ainsi le prix Égalité Thérèse- Casgrain .

Lien connexe :

Pour connaître tous les détails du concours et soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web du Secrétariat à la condition féminine à l'adresse suivante : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-therese-casgrain

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093