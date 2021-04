Prix Égalité Thérèse-Casgrain - La ministre Charest félicite les lauréates et lauréats du prix Égalité Thérèse-Casgrain pour leur contribution à l'atteinte de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a pu rencontrer et féliciter les finalistes, dont les lauréates et lauréats, de la 12e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain, à l'occasion de rencontres virtuelles qui se sont tenues en journée.

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain valorise des modèles positifs et accessibles dans le but d'inspirer les filles et les femmes à réaliser leurs aspirations personnelles, professionnelles, sociales ou politiques et d'encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Ce prix récompense des organismes et des personnes qui se sont démarqués par leurs actions. Il se décline en trois catégories, dont voici les lauréates et lauréats :

Hommage : M me Suzy Basile , première femme autochtone de la nation attikamekw à obtenir un doctorat et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;

Réalisatrices Équitables; Allié : M. Patrik Doucet , doyen de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke .

Une quatrième catégorie a exceptionnellement été créée cette année pour couronner un organisme dont les efforts ont participé à réduire les contrecoups de la pandémie sur les femmes :

Coup de cœur Femmes et COVID : Femmessor Québec.

« Je félicite les finalistes ainsi que les gagnants et gagnantes pour leurs actions déployées au quotidien et leur contribution à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce, partout au Québec. Je tiens à vous remercier chaleureusement et je vous encourage à maintenir les efforts. Beaucoup de travail a été accompli, mais il en reste! Votre implication est remarquable, particulièrement cette année avec les défis supplémentaires engendrés par la COVID-19. Je tiens finalement à réitérer l'importance de l'engagement des hommes à titre d'alliés pour que nos filles et garçons puissent vivre dans une société égalitaire et exempte de violence. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 reconnaît le caractère essentiel du prix Égalité en en faisant l'une de ses sept actions structurantes.

Depuis 2007, le prix Égalité est la principale distinction gouvernementale québécoise qui souligne les réalisations contribuant à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'échelle nationale. En 2015, pour marquer le 75 e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le prix Égalité a été rebaptisé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, devenant ainsi le prix Égalité Thérèse- Casgrain .

édition du prix Égalité Thérèse- était composé de : M me Mélanie Thivierge, présidente-directrice générale du Y des femmes de Montréal;

Mélanie Thivierge, présidente-directrice générale du Y des femmes de Montréal;

M me Guylaine Demers , professeure titulaire au Département d'éducation physique de l'Université Laval , codirectrice du Centre de recherche sur l'équité des genres en sport et présidente d'Égale Action;

M me Valerye Daviault , entrepreneure, présidente de Construction Konexco inc. et administratrice du conseil d'administration des Elles de la construction;

M me Yasmine Berthou-Langlois , responsable de la stratégie numérique au Conseil du statut de la femme;

Mme Claudia Lévesque, conseillère en égalité au Secrétariat à la condition féminine.

Pour plus d'information sur les lauréates et lauréats, veuillez consulter le site Web du Secrétariat à la condition féminine à l'adresse suivante : http://www.scf.gouv.qc.ca/financement-distinctions/prix-egalite-therese-casgrain/projets-laureats/laureats-2021/.

