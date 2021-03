Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route - Mme Ghislaine Saint-Pierre et Mme Nathalie Pelletier, lauréates la région du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Afin de souligner leur importante contribution à la pratique des véhicules hors route (VHR), Mme Ghislaine Saint-Pierre de Saint-Cyprien (VTT) et Mme Nathalie Pelletier de Saint-Antonin (motoneige) se sont vu remettre le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, les félicitent pour leur engagement qui contribue à faire de ce loisir un important vecteur de développement économique pour leur région.

Les 30 lauréates et lauréats du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route ont reçu une lettre et une vidéo personnalisée du ministre des Transports pour accompagner leur trophée. Cette année, plus que jamais, il était nécessaire de souligner le dévouement et la capacité d'adaptation des bénévoles qui ont permis aux adeptes de VHR de pratiquer leur loisir malgré la pandémie de COVID-19.

Citations

« En mon nom personnel, et au nom des milliers d'adeptes de VHR, je tiens à féliciter les lauréats de la région du Bas-Saint-Laurent. En tant que bénévoles, vous avez fait preuve de résilience et d'esprit d'initiative au cours de la dernière année. En plus d'entretenir les sentiers, les infrastructures et les équipements avec votre professionnalisme habituel, vous avez rehaussé votre niveau d'intervention afin de respecter les normes établies par la santé publique. Un immense merci pour votre apport inestimable! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les activités récréotouristiques ont des retombées économiques importantes et assurent le dynamisme des régions comme le Bas-Saint-Laurent. Le travail des différentes organisations permet d'offrir des destinations attractives aux adeptes de motoneiges et de VTT. Je tiens à remercier de Mme Ghislaine Saint-Pierre et de Mme Nathalie Pelletier pour leur grande implication bénévole dans leur club respectif. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement au sein de leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement au sein de leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale. Soulignons que, selon les fédérations de motoneigistes et d'adeptes de véhicules tout-terrain (VTT), ce sont quelque 8 000 bénévoles qui entretiennent et surveillent les réseaux de sentiers, ce qui représente un engagement d'environ 2 millions d'heures par année.

Le réseau compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT.

Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont estimées annuellement à plus de 3 milliards de dollars.

Lien connexe

Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 691-5650; Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724