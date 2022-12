Prix de reconnaissance des bénévoles de VSP - Lancement des mises en candidature

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Ce soir, lors du conseil de décembre, Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, lancera les Prix de reconnaissance des bénévoles, accompagnée des membres du conseil. Ces prix représentent une occasion unique, pour les organismes à but non lucratif de VSP, de mettre en valeur les personnes exemplaires et engagées dans leur communauté.

Prix de reconnaissance des bénévoles de VSP (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

« Chaque année, on souligne la contribution importante de centaines de bénévoles dans l'arrondissement. Un rendez-vous annuel lors duquel on célèbre l'apport inestimable de personnes qui se dévouent, tout au long de l'année, au bien-être de leur communauté. Cette reconnaissance est peut-être petite en comparaison avec la grandeur des accomplissements, mais notre gratitude, elle, est immense et c'est ce qu'on souhaite communiquer. Je fais donc appel à nos organismes partenaires pour proposer des candidatures en vue de cette 11e édition. Ce n'est certainement pas le choix qui manque », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Critères d'admissibilité

La candidate ou le candidat doit avoir accompli une action bénévole digne de mention au sein d'un organisme à but non lucratif (OBNL) situé sur le territoire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La candidate ou le candidat doit être proposé par un membre d'un OBNL partenaire de l'Arrondissement.

Le formulaire de mise en candidature doit être transmis en ligne au plus tard le 31 janvier 2023 .

. Un organisme peut proposer une seule candidature par catégorie.

Les Prix de reconnaissance des bénévoles honorent un bénévole de l'année dans chacune des catégories suivantes : district de Villeray; district de Parc-Extension; district de Saint-Michel; district de François-Perrault et Relève 13-17 ans.

Le formulaire de mise en candidature est disponible uniquement en ligne sur le site web de l'Arrondissement: montreal.ca/vsp.

Les lauréates et lauréats seront dévoilés et honorés lors de la Fête des bénévoles en avril prochain.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]