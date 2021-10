Prix de reconnaissance des bénévoles 2021 - Les élus soulignent cinq engagements exceptionnels

« Parmi les milliers de bénévoles œuvrant sur notre territoire, cinq se sont démarqués cette année. Nous tenions à les remercier en présentiel et à échanger avec eux sur leurs rôles au sein de nos organismes partenaires. Ces derniers ont plus que jamais besoin d'aide et il était important de mettre de l'avant des résident-e-s qui contribuent à la solidarité de leurs communautés et au bien-être de notre population. Félicitations et un GRAND merci! », a souligné madame Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Pour marquer leurs accomplissements, les bénévoles ont reçu une œuvre originale créée par l'artiste souffleur de verre, Bruno Andrus.

Lauréats 2021

Bénévole de l'année - District de Parc-Extension

Lyne Bélisle, Cuisine et vie collectives Saint-Roch

Bénévole de l'année - District de Villeray

Alexandra Paillé, Club Ultimate Villeray



Bénévole de l'année - District de François-Perrault

Alexane Ferland, Cyclo Nord-Sud

Bénévole de l'année - District de Saint-Michel

Andy Mailly-Pressoir, Centre Lasallien de Saint-Michel

Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans

Evins Exil'homme, Forum jeunesse de Saint-Michel

Depuis 2013, les membres du jury sélectionnent quatre lauréats - un par district électoral - dans la catégorie « Bénévole de l'année » et un lauréat « Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans ».

Symbolique du trophée

Par sa forme, sa couleur et son matériau, l'œuvre dégage plusieurs significations, toutes, représentant le bénévolat. La flamme jaune évoque la chaleur et la passion qui anime, au fil des ans, nos grands bénévoles, et qui, réchauffe notre communauté. La touche de rouge symbolise l'amour et le partage. On peut également y voir des mains qui se joignent, par deux sections de verre qui s'entrelacent, symbolisant l'échange et le don de soi, c'est-à-dire le quotidien de nos bénévoles dévoués. Enfin, le verre est un matériau noble et riche, tout comme les bénévoles qui œuvrent au service de leurs concitoyennes et concitoyens.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension