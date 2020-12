Prix de reconnaissance des bénévoles 2020 - Des lauréates et lauréats récompensés virtuellement

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse d'arrondissement, Giuliana Fumagalli, et ses collègues du conseil, les conseillères Mary Deros et Rosannie Filato, ainsi que les conseillers Josué Corvil et Sylvain Ouellet, ont dévoilé les cinq lauréates et lauréats des Prix de reconnaissance des bénévoles 2020 lors de la dernière séance ordinaire du conseil d'arrondissement.