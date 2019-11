Prix d'humanisme 2019 - Le Collège des médecins rend un hommage posthume à la Dre Sylvie Vézina

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, à l'occasion de son colloque annuel, le Collège des médecins du Québec a décerné, à titre posthume, son Prix d'humanisme à la Dre Sylvie Vézina, médecin de famille, pour le dévouement exceptionnel dont elle a fait preuve, pendant plus de trente ans, envers une population vulnérable.

Diplômée de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1987, la Dre Vézina a été l'une des pionnières au Québec dans le traitement des personnes atteintes du VIH, d'hépatites virales et d'infections transmises sexuellement et par le sang. Parallèlement à sa pratique, au début des années 1990, elle est devenue présidente du Comité sida aide Montréal et elle a fondé la Maison du Parc, un lieu d'hébergement pour les personnes atteintes du sida.

« La Dre Vézina s'est démarquée par son engagement sans faille envers ses patients et, plus largement, envers la communauté », a déclaré le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège. « Tout au long de sa carrière, elle a été animée par des valeurs humanistes, qui en ont fait un médecin d'exception. »

Profondément investie dans la lutte contre le VIH, elle a reçu, en 2006, le prix Hommage aux héros de la Fondation Farha. En 2014, elle s'est vu décerner, avec madame Danielle Gourde, le prix Hippocrate pour l'excellence de leur projet clinique qui encourageait la collaboration entre médecins et pharmaciens.

La Dre Sylvie Vézina est décédée le 2 novembre 2018. La vidéo lui rendant hommage peut être visionnée dans le site Web du Collège, au www.cmq.org.

À propos du Prix d'humanisme

Ce prix est remis chaque année à un médecin qui, par son engagement social, incarne les valeurs humanistes prônées par le Collège, et dont les actions contribuent au bien-être et à l'épanouissement de ses patients, de sa communauté ou d'organismes philanthropiques.

À propos du Collège des médecins du Québec

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. Sa mission : une médecine de qualité au service du public.

