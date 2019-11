Prix d'excellence 2019 - Le Collège des médecins rend hommage au Dr Pierre Lalonde

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, à l'occasion de son colloque annuel, le Collège des médecins du Québec a rendu hommage au Dr Pierre Lalonde, psychiatre et professeur émérite de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, pour sa longue et brillante carrière consacrée aux soins, à l'enseignement et à la recherche dans le domaine de la schizophrénie.

Soucieux de mettre son expertise au service de la profession, le Dr Lalonde a coécrit, au début des années 1980, l'imposant manuel Psychiatrie clinique - Approche bio-psycho-sociale. Cet ouvrage majeur, qui lui a valu plusieurs prix et qui en est désormais à sa quatrième édition, sert de référence à des milliers de médecins dans la francophonie. Par ailleurs, en 1988, le Dr Lalonde a fondé le Programme jeunes adultes (schizophrénie) à l'Hôpital Louis-H. Lafontaine (aujourd'hui Institut universitaire en santé mentale de Montréal). Dans le cadre de ce programme novateur, le premier au monde en français, il a coordonné les interventions d'une équipe multidisciplinaire offrant des traitements et de la réadaptation à des jeunes en début de schizophrénie de même que du soutien et de l'information à leur famille.

« Clinicien réputé et médecin spécialiste engagé, le Dr Pierre Lalonde a mené une carrière qui fait office de modèle et de source d'inspiration, non seulement dans le domaine de la psychiatrie, mais pour l'ensemble de la communauté médicale », a déclaré le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège. « Travailleur acharné, il a su être à la fois un pédagogue apprécié, un chercheur reconnu sur le plan international et un médecin dévoué envers ses patients. »

Au fil des ans, le Dr Lalonde a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont le prix Heinz E. Lehmann d'excellence en psychiatrie et le prix Camille-Laurin de l'Association des médecins psychiatres du Québec.

À propos du Prix d'excellence

Ce prix est remis annuellement à un médecin qui, par ses réalisations exceptionnelles, fait une différence dans la vie des patients, des professionnels de la santé ou des étudiants, et qui se démarque par son apport hors du commun à l'évolution de sa profession.

