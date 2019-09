Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019 - 38 entreprises seront honorées lors du plus grand rendez-vous économique sur la création d'emplois au Québec

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Les 38 entreprises ayant le plus contribué à la création et au maintien d'emplois dans toutes les régions du Québec seront honorées, le 15 octobre prochain, dans le cadre des Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019, au Centre des congrès de Québec. La troisième édition de ce grand rendez-vous économique permettra une fois de plus de souligner les grands créateurs et mainteneurs d'emploi de la province, notamment dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement au Québec.

Près de 1 000 gens d'affaires, entrepreneurs, gestionnaires, représentants gouvernementaux et chefs d'entreprises provenant de toutes les régions du Québec sont attendus à l'événement qui sera animé par Pierre Gingras, chroniqueur au Journal de Québec. Quatre grands prix nationaux seront remis au terme de la soirée : le Grand Prix Créateur d'emplois et de prospérité du Québec, le Grand Prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec, le Grand Prix Créateur d'emplois - Innovation et Productivité et, en nouveauté cette année, un Grand prix spécial Bâtisseur et Créateur d'emplois - 50 ans du Conseil du patronat du Québec.

Deux prix régionaux seront également décernés pour chacune des 17 régions administratives. Les prix « Champions » récompenseront les plus importants créateurs d'emplois dans une région donnée, tandis que les prix « Coups de cœur » seront remis à des entreprises s'étant démarquées pour leur contribution exemplaire en matière d'innovation, de stratégie ou d'impact de la création ou du maintien d'emploi dans son secteur au cours de l'année 2018.

Au cours des derniers mois, un jury indépendant de haut niveau a évalué chaque candidature en fonction du nombre d'emplois créés au cours de l'année 2018, du nombre d'emplois maintenus, des approches utilisées qui ont mené à cette réussite et de la prise en compte du développement durable dans le maintien et la création d'emplois.

Citations

-- « Le Gala des Prix Créateurs d'emplois est l'occasion de célébrer des femmes et des hommes qui participent au développement économique de toutes les régions du Québec. Fondaction est fier de s'associer à nouveau à titre de partenaire majeur des Prix Créateurs d'emplois du Québec car participer au maintien et à la création d'emplois au Québec dans une perspective de développement durable est le cœur de notre raison d'être. »

- Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction

-- « Depuis 50 ans, le Conseil du patronat du Québec est animé par la volonté de créer les meilleures conditions possibles pour assurer la vitalité économique du Québec. Afin de souligner notre anniversaire en grand, nous sommes fiers d'offrir exceptionnellement cette année un grand prix spécial : Bâtisseur et Créateur d'emplois - 50 ans du CPQ. Ceci permettra de récompenser des gens d'exception, véritables moteurs de croissance économique, qui contribuent quotidiennement à la prospérité de la province par la création et/ou le maintien d'emplois de qualité au Québec. »

- Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

-- « Le gala des Prix Créateurs d'emplois du Québec c'est un événement rassembleur devenu un incontournable et rendant hommage à la réussite de l'entrepreneuriat québécois dans les 17 régions administratives du Québec. Parce que l'emploi c'est la fierté de bâtir et d'innover, c'est aussi la croissance de l'économie, c'est la richesse collective, mais c'est également un moteur de prospérité. »

- Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels du Québec

-- « Votre gouvernement est fier de s'associer à la remise des Prix Créateurs d'emplois. Il s'agit d'une occasion unique de reconnaître l'excellent travail de nos entrepreneurs d'ici, qui contribuent sans relâche au développement économique de nos régions. De par leur volonté, leur audace et leur vision, ils mettent en place des projets qui permettent le maintien et la création d'emplois de qualité aux quatre coins du Québec. »

- Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

À propos des Prix Créateurs d'emplois du Québec

Les Prix Créateurs d'emplois du Québec sont la plus prestigieuse célébration annuelle de reconnaissance de la création et du maintien d'emplois et de prospérité au Québec dans une perspective de développement durable. L'emploi étant le moteur de la prospérité, ces Prix ont été créés par Fondaction, le Conseil de patronat du Québec et la Corporation des parcs industriels du Québec pour souligner la contribution remarquable des créateurs d'emplois en faveur du développement durable du Québec et de toutes ses régions.

