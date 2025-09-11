Dre Julie Carrière, ingénieure chimique et directrice générale de l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) a été sélectionnée comme Finaliste.

SEPT-ÎLES, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - L'équipe de l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) est extrêmement fière d'annoncer que sa directrice générale, Julie Carrière, a été nommée Finaliste représentant l'Est du Canada dans la catégorie Prix du changement social : Impact national des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2025.

Dre Julie Carrière, INREST (Groupe CNW/INREST)

Depuis plus de trois décennies, les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC reconnaissent et célèbrent les avancées des femmes les plus accomplies, influentes et impressionnantes du Canada. C'est le principal programme de prix pour femmes au pays, mettant en avant les contributions importantes, de la croissance économique au changement social à travers les secteurs et industries.

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, les prix les plus prestigieux à l'échelle nationale, rendent hommage aux entrepreneures canadiennes d'exception. « Les femmes entrepreneures de cette année dirigent des entreprises rentables qui stimulent l'innovation et créent une valeur sociale mesurable », déclare Linda Kuga Pikulin, présidente de Femmes d'influence+ et de ROOM Women's Network. « Elles comprennent que la valeur à long terme repose sur la combinaison de la stratégie, des personnes et de la raison d'être. Nous sommes fières de fournir une plateforme qui reconnaît et amplifie ce leadership. »

L'édition de cette année marque le 33e anniversaire des prix, qui soulignent les réalisations remarquables d'entrepreneures et de dirigeantes du Canada qui, par leurs entreprises et organisations prospères, apportent une importante contribution à l'économie locale, nationale et mondiale.

« Je suis honorée et remplie d'émotions de recevoir cet honneur. De voir mes efforts et mon travail reconnus à l'échelle nationale est déjà incroyable, mais en plus d'avoir été sélectionnée parmi des milliers de femmes d'affaires à travers le pays ayant soumis leur candidature, c'est exceptionnel. Je suis très reconnaissante et je tiens à remercier ma famille, mon conjoint, les membres du conseil d'administration de l'INREST, mon équipe, nos collaborateurs et nos partenaires qui m'appui et m'aide à me dépasser. Au cours des dernières années, l'INREST s'est positionné comme leader sur la scène nationale et internationale dans le développement d'outils de gestion préventive environnementale tel que son modèle Enviro-Actions ayant été approuvé dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030, coordonnée par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Ensemble on peut léguer un environnement sain aux générations futures. » souligne Julie Carrière, directrice générale de l'INREST.

Il est important de mentionner que le processus de sélection des finalistes inclue les mises en candidature par des pairs, des collègues et des membres de leur collectivité, ainsi que des audits de vérification des dossiers soumis par ces femmes, qui se distinguent par leurs réalisations remarquables dans le domaine des affaires, ayant également contribué au développement durable du Canada.

Plus de neuf milles (9 000) nominations ont été reçues en 2025, vingt-et-une (21) finalistes de toutes les régions du pays ont été retenues. Le Prix du changement social : Impact national est remis à la gestionnaire hors pair d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une entreprise sociale ou d'un organisme sans but lucratif qui s'est démarquée en obtenant d'importants résultats concrets dans le travail visant des changements sociaux précis. L'organisation dont elle dirige a une portée nationale et/ou internationale ce qui signifie que son influence se fait sentir au pays et dans le monde. Représentant la région de l'Est du Canada, Julie Carrière est l'une des trois finalistes régionales à être sélectionnées dans cette catégorie. Les lauréates seront connues et applaudies au 33e gala de remise des prix, qui se tiendra le mercredi 14 novembre.

À propos des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, les prix les plus prestigieux à l'échelle nationale, rendent hommage aux entrepreneures canadiennes d'exception. Ils sont décernés par Femmes d'influence+, organisme primé voué à l'avancement des femmes dans le milieu du travail à l'échelle mondiale.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

À propos de Femmes d'influence international

Depuis près de trois décennies, nous racontons les histoires de succès sans filtre de divers modèles, et nous offrons une définition réimaginée de ce que signifie être une femme influente dans le monde des affaires d'aujourd'hui; une définition qui inclut activement la réflexion sur la façon dont notre influence impacte le monde qui nous entoure. Nous comprenons qu'il y a de nombreux défis auxquels les femmes et leurs intersectionnalités font face lorsqu'elles essaient de progresser dans leur carrière. Pour avoir plus d'information, veuillez consulter le site www.womenofinfluence.com.

À propos de l'INREST

L'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) est une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de réaliser des travaux de recherche scientifique ainsi que de soutien technique dans ses domaines d'expertise. Pour ce faire, l'INREST agit comme une roue d'engrenage rassemblant autour d'une même problématique des scientifiques, des acteurs du milieu tels que de la grande industrie, des communautés allochtones et autochtones, des petites et moyennes entreprises, collaborant ensemble afin de développer des outils de gestion environnementale adaptés aux problématiques maritimes et côtières favorisant la préservation des écosystèmes dans un développement économique durable.

SOURCE INREST

Pour renseignements : Marieve Martel, Responsable des communications, Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), [email protected] , Cellulaire : 418-559-9999; Julie Carrière, Directrice générale, Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), [email protected]