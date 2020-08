Private Debt Partners Nomme Quatre Nouveaux Membres au Conseil d'Administration

TORONTO et MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW/ - Private Debt Partners ("PDP") est heureuse d'annoncer les nominations de M. Robert Harding, Mme Colleen Johnston, Mme Sheryl Kennedy, et M. Anatol von Hahn, à son Conseil d'administration. Les nouveaux Administrateurs, qui s'ajoutent à Thomas MacMillan précédemment nommé, apportent une solide expérience acquise dans des postes de haute direction en finance, dans le secteur bancaire et en gouvernance d'entreprises. Cette expérience du Conseil d'administration complète et renforce les compétences-clés de PDP qui est actuellement en levée de fonds pour le Fonds Senior Direct Lending (qui vise $750 millions) et le Fonds Senior Opportunities (qui vise $300 millions). Ces deux Fonds se concentrent sur les prêts aux entreprises canadiennes de haute qualité œuvrant dans le marché intermédiaire, pour le compte d'une clientèle institutionnelle.

"Au nom du Conseil d'administration et de l'équipe de direction de PDP, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux Administrateurs" a déclaré Stephen Lister, Président du Conseil de PDP. "Nos membres du Conseil sont des personnes exceptionnelles et des leaders reconnus dans les milieux canadiens des affaires. Leur vaste expérience va permettre de renforcer l'objectif de PDP d'être le chef de file du financement en dette privée dans le marché intermédiaire canadien, tout en générant des rendements constants et fiables pour nos investisseurs, et de devenir la source privilégiée pour du capital patient auprès de compagnies canadiennes privées de haute qualité et très bien gérées."

M. Robert Harding a une grande expérience en matière de leadership et a siégé sur de nombreux Conseils d'administration de sociétés. Comptable agréé de profession, M. Harding a été jusqu'à très récemment le Président de longue date du Conseil de Brookfield Asset Management inc., et a travaillé pour Brookfield et ses prédécesseurs depuis 1984, y occupant divers postes de haute direction jusqu'à sa retraite en 2019. Il est actuellement l'administrateur indépendant principal de First Quantum Minerals Inc. M. Harding a également siégé sur les Conseils d'administration de Manulife Financial Corporation (Président du Comité de Gouvernance d'entreprise et de Nomination), Burlington Resources Inc. (Président du Comité de Vérification), Norboard Inc. (Président du Conseil), NexJ Inc. (Président du Conseil) et Noranda Inc. (Président du Conseil). M. Harding est actuellement Président du Conseil d'administration du Musée des beaux-arts de l'Ontario. Il fut également Président et Président émérite du Conseil des Gouverneurs de l'Université de Waterloo, Président du Conseil de United Way Toronto et Président du Conseil de l'hôpital de Toronto pour enfants malades. Il est membre de l'Ordre du Canada, récipiendaire de la Médaille du jubilé de la Reine et a été nommé parmi les 40 plus importants entrepreneurs et hommes d'affaires au Canada de moins de 40 ans en 1996.

Mme Colleen Johnston siège actuellement aux Conseils d'administration de Shopify, McCain Foods et Q4. Elle est Présidente du Conseil d'Unity Health Toronto, qui regroupe l'hôpital St. Michael, le centre de santé St. Joseph et Providence Healthcare, et est membre du Conseil d'administration du Festival Shaw. Mme Johnston a pris sa retraite du Groupe Financier Banque TD en 2018. Auparavant, elle fut à la tête du groupe Canaux directs, Technologie, Marketing et Affaires internes et publiques. Elle a occupé la fonction de Chef de la Direction Financière de TD de 2005 à 2015. En 2006, elle fut nommée Fellow de l'Ordre des comptables agréés (FCA) en reconnaissance de ses réalisations professionnelles remarquables et de son engagement dans la collectivité. Mme Johnston a reçu de nombreuses distinctions de l'industrie en tant que cadre supérieur des services financiers, incluant Directeur Financier de l'Année au Canada en 2012. Elle a été intronisée au Temple de la renommée des 100 Femmes les plus influentes du Canada en 2007. En 2011, pour la troisième année consécutive, elle a été nommée parmi les 25 Femmes les plus influentes dans le secteur bancaire par American Banker. Mme Johnston a reçu des diplômes honorifiques de l'Université Saint Mary's et de l'Université York (Schulich School of Business). Elle siège également à titre de membre du Comité Consultatif du Ministre Bill Morneau sur l'ouverture du système bancaire.

Mme Sheryl Kennedy a occupé de nombreux postes de haute direction au Gouvernement, à la Banque Centrale et dans les secteurs des Services Financiers et Conseils en Gestion. En tant qu'ancienne Sous-Gouverneure de la Banque du Canada et ayant occupé plusieurs postes à la Direction de la Politique du Secteur Financier et du Développement Économique du Ministère des Finances du gouvernement canadien, Mme Kennedy apporte une expertise considérable et un point de vue intéressant sur la finance et l'économie canadienne. Mme Kennedy était jusqu'à récemment Présidente du Conseil, et auparavant Directrice Générale de Promontory Financial Group Canada, aujourd'hui une filiale à part entière d'IBM, où elle a établi et dirigé la branche canadienne de cette société de consultation mondiale. Chez Promontory, elle a aidé les clients des services financiers à faire face aux défis stratégiques liés aux conformités réglementaires, à la gouvernance et à la gestion des risques. Mme Kennedy siège actuellement sur les Conseils de Cogent Communications Holdings Inc (Membre du Comité de Vérification) et CLS Group Holdings AG (Présidente de la filiale anglaise d'Intermediate Holdings Inc., membre du Comité de Vérification et des Finances, du Comité de Nomination et de la Gouvernance). Jusqu'à juin 2020, elle était Vice-Présidente du Conseil Canadien sur la Reddition de Comptes qui règlemente la vérification de compagnies publiques. Mme Kennedy est Vice-Présidente du Conseil de l'association caritative Mothers Matter Centre qui est basée à Vancouver, Fiduciaire des régimes de retraite du Synode Général de l'Église Anglicane du Canada (Présidente du Comité de la Répartition de l'Actif) et Gouverneure de l'Université de Waterloo (Présidente du Comité d'Investissement du Régime de Retraite et membre du Comité d'Investissement et des Finances). Mme Kennedy a reçu le prix de Women in Capital Markets Leadership en 2007.

M. Anatol von Hahn est un investisseur en capital de risque, ancien haut dirigeant d'une banque à l'échelle internationale maintenant à la retraite, et membre de plusieurs Conseils d'administration avec plus de 30 ans d'expérience accumulée en tant que Directeur Général et à travers des postes de haute direction dans le monde financier et bancaire en Amérique du Nord, Amérique Latine et en Asie. En tant que Directeur Général et à travers des postes de haute direction, M. von Hahn a dirigé des activités bancaires au Canada, au Mexique, en Argentine, au Chili et à Singapour. Il a été Président ou a siégé sur les Conseils d'administration de sept banques internationales mais également sur de nombreux conseils d'associations de gens d'affaires et d'organismes de bienfaisance. Il a dirigé jusqu'à tout récemment les activités canadiennes de la banque Scotia. Les intérêts d'Anatol en capital de risque sont concentrés dans des compagnies émergentes dans le domaine des technologies. Il est actuellement Président du Conseil de The Group Ventures, et siège sur les Conseils d'administration de plusieurs sociétés technologiques incluant MindBridge Al, Cyber Defence Corporation et Smart Money, et siège également sur le Comité Consultatif de nombreuses compagnies situées au Canada et aux États-Unis œuvrant dans le domaine manufacturier, l'immobilier et les services. Il siège sur les Conseils d'administration de la Fondation ALMA Children et de la Fondation MacDonald Stewart.

"La capacité d'attirer des membres du Conseil de ce calibre démontre la nature convaincante de la stratégie d'affaires de PDP, notre engagement envers une approche "meilleure de sa catégorie" pour nos opérations et la gouvernance d'entreprise, et la qualité de notre équipe de direction. Chacun de nos Administrateurs apporte des compétences uniques, une expérience reconnue en développement des affaires et des réseaux d'affaires très précieux qui vont nous permettre de réaliser les meilleurs investissements possibles pour nos Fonds, de renforcer nos perspectives de marché sur l'impact de la pandémie COVID-19, d'apporter la supervision et l'orientation nécessaires afin d'assurer la gestion efficace du capital de nos investisseurs et de faire grandir l'entreprise" a ajouté Stephen Lister.

À propos de Private Debt Partners:

Établie à Toronto avec un bureau à Montréal, Private Debt Partners est un gestionnaire canadien d'actifs alternatifs qui travaille en collaboration avec des investisseurs institutionnels pour générer des rendements et une diversification de portefeuille au moyen de stratégies de dettes privées. Private Debt Partners réalise le montage et structure des prêts seniors pour des entreprises du marché intermédiaire bien positionnées sur leur marché et possédant des équipes de gestion et un historique financier solides. Les investisseurs bénéficient de l'expertise approfondie de PDP, de la feuille de route jalonnée de réussites de l'équipe et de son orientation sur les secteurs mal desservis du marché de la dette privée. Cette approche axée sur la qualité en matière de prêts permet à PDP de générer des rendements ajustés au risque plus élevés et d'obtenir une véritable diversification des portefeuilles. Veuillez consulter www.privatedebt.com pour de plus amples renseignements.

