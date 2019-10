Prise d'images et de photographies avant l'ouverture de la Rencontre de discussion avec les leaders autochtones

QUÉBEC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Rencontre de discussion sur les suites à apporter aux appels à l'action adressés au gouvernement du Québec par l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues et par la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens) se tiendra ce jeudi à Québec.

Les représentantes et représentants des médias sont invités à participer à une prise d'images et de photographies avant la tenue de l'activité.

Date : Le jeudi 17 octobre 2019



Heure : 9 h - 9 h 15 (avant le début de la rencontre)



Lieu : Hôtel Delta, salle de bal

690, Boulevard René-Lévesque Est

Québec

À noter qu'une fois la rencontre commencée, il ne sera plus possible pour les représentantes et représentants des médias d'accéder à la salle.

