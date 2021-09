Priorités régionales - Québec soutient la mise en place de l'Espace d'accélération et de croissance de la Côte-Nord

MONTRÉAL, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 400 000 $ à l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord ainsi qu'à l'organisme Innovation et développement Manicouagan pour soutenir la mise en place de l'Espace d'accélération et de croissance de la Côte-Nord.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'implantation de cet espace d'accélération et de croissance fait partie des priorités régionales définies dans la Côte-Nord à la suite de l'exercice confié aux 17 régions du Québec et visant à stimuler la relance économique. Rappelons que, dans le cadre de cet exercice, des comités régionaux de réflexion et de priorisation avaient le mandat de cibler des projets structurants, mobilisateurs et innovants pour leur territoire afin d'en favoriser la croissance.

Citations :

« Avec ce nouvel espace d'accélération et de croissance, de nombreuses entreprises de la Côte-Nord pourront croître grâce à un accompagnement adapté à leurs besoins. Cette proximité est un atout important pour la réussite de nos entrepreneurs. On continue de s'investir pour stimuler l'entrepreneuriat partout au Québec et accompagner nos entreprises sur le chemin de la productivité. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« La communauté d'affaires de la région a manifesté le souhait d'avoir accès à un lieu de convergence pour favoriser la croissance et l'accélération des entreprises. Avec l'implantation de cet espace, notre gouvernement répond à leur demande et bonifie l'environnement d'affaires de la Côte-Nord en plaçant l'entreprise au centre des actions de soutien à l'innovation. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

En 2019, le gouvernement du Québec a dévoilé les orientations, parmi lesquelles figure la mise en place d'espaces régionaux d'accélération et de croissance, pour soutenir l'innovation dans les entreprises québécoises de toutes les régions.

Les espaces régionaux d'accélération et de croissance représentent des lieux de convergence qui facilitent la concertation, la collaboration et la communication entre les acteurs socioéconomiques d'une même région pour mieux accompagner les entreprises. Ils visent à dynamiser et à propulser celles-ci en favorisant l'innovation et les meilleures pratiques d'affaires par des mesures concrètes et innovantes axées sur les spécificités de chaque région.

