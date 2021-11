Priorités régionales - Centre d'expertise industrielle de Montréal - Près de 177 000 $ pour le virage numérique d'entreprises

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 176 750 $ au Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL) pour la mise en œuvre du programme Rebond numérique. Ce projet, d'une valeur de 353 500 $, vise à accompagner une trentaine de PME manufacturières dans leur virage numérique pour améliorer leur performance et leur productivité. Il s'ajoute aux efforts déployés par le gouvernement du Québec, notamment dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN), afin d'accélérer la transition numérique des entreprises québécoises.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, a en a fait l'annonce aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal lors du Salon MPA.

Le programme Rebond numérique fait partie des projets définis comme priorités régionales à Montréal à la suite de l'exercice confié aux 17 régions du Québec pour stimuler la relance économique. Des comités régionaux de réflexion et de priorisation avaient comme mandat de cibler des projets structurants, mobilisateurs et innovants afin de favoriser la croissance de leur territoire.

Citations :

« En appuyant une trentaine de PME dans leur virage 4.0, le CEI MTL démontre, une fois de plus, qu'il est un important partenaire du gouvernement en ce qui a trait à sa volonté d'assurer la transformation numérique du Québec. Son accompagnement contribuera à améliorer la performance et la productivité des entreprises qui bénéficieront du programme Rebond numérique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Rebond numérique vise à répondre rapidement aux enjeux des entreprises industrielles, en mettant à profit l'expertise montréalaise dans le domaine des technologies. Il aidera les PME à revoir leur stratégie et à repenser leur modèle d'affaires. Cette initiative viendra accélérer la mise en place de solutions technologiques et permettra aux entreprises de Montréal de participer pleinement à la relance de l'économie régionale .»

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide gouvernementale est issue du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, volet 2 - Soutien aux activités et aux projets structurants. Ce programme vise à mobiliser et à concerter l'action des entreprises et des partenaires économiques du Ministère autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en œuvre des orientations ministérielles.

Propulsé par Développement économique Saint-Laurent , le CEI MTL a comme mission d'améliorer la productivité des PME manufacturières québécoises par la démocratisation et l'intégration des technologies numériques.

, le CEI MTL a comme mission d'améliorer la productivité des PME manufacturières québécoises par la démocratisation et l'intégration des technologies numériques. Dans le cadre de l'OTN, le gouvernement du Québec investira 130 millions de dollars d'ici le 31 mars 2022 afin d'appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes par un accompagnement spécialisé.

Jusqu'à maintenant, sept projets de portée nationale et cinq projets régionaux permettant de sensibiliser environ 43 000 entreprises et d'en accompagner plus de 9 000 autres dans leur transformation numérique ont été appuyés grâce à cette initiative stratégique.

