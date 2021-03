OTTAWA, ON, le 25 mars 2021 /CNW/ - M. Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, a fait la déclaration suivante pour exhorter le gouvernement du Québec à accorder aux membres de la Gendarmerie royale du Canada au Québec un accès prioritaire à la vaccination contre la COVID-19 :

« La Fédération de la police nationale appuie pleinement les efforts que déploie le Québec pour distribuer les vaccins de façon sécuritaire et appropriée, notamment en accordant la priorité aux personnes âgées, aux populations dans les collectivités éloignées et à nos collègues des services de santé et sociaux. Toutefois, plus de 900 membres de la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent au Québec et y vivent doivent également être inclus dans le groupe prioritaire de l'étape 2, selon les directives du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). C'est la seule façon d'assurer la sécurité de nos agents et des collectivités qu'ils desservent.

Au début de janvier, nous avons écrit au gouvernement fédéral et à tous les premiers ministres provinciaux et à leurs ministres de la Justice et de la Santé, respectivement, pour leur demander d'accorder la priorité de vaccination contre la COVID-19 aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. Seules certaines provinces sont allées dans ce sens, ce qui signifie que les membres d'autres provinces doivent s'auto-isoler ou faire traiter leurs symptômes.

À la mi-février, trois associations de policières et de policiers au Québec, soit l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et la Fraternité des policiers et policières de Montréal, ont demandé conjointement à la ministre de la Sécurité publique du Québec, Mme Geneviève Guilbault, d'accorder la priorité de vaccination à leurs membres dans la province. Malheureusement, aucune suite n'a été donnée à cette demande. Nous profitons donc de cette occasion pour vous présenter notre demande au nom de nos membres et pour rappeler au gouvernement du Québec la première demande qui lui a été adressée concernant l'accès prioritaire à la vaccination de toutes les policières et de tous les policiers au Québec.

En raison notamment de la nature du travail de nos membres au Québec, qui doivent entre autres assurer l'intégrité de la frontière ou qui ont récemment découvert une importante opération de contrebande d'armes à feu illégales, nos membres sont souvent dans l'impossibilité de maintenir une distance physique appropriée lorsqu'ils interagissent avec le public. Concrètement, cela signifie qu'ils courent souvent un risque beaucoup plus grand de contracter la COVID-19 et d'exposer d'autres personnes à la maladie, comme des membres de leur collectivité et de leur famille.

Sans accès prioritaire à un vaccin, nos membres continueront d'être exposés au virus et d'en être possiblement infectés, ce qui les obligera à se mettre en quarantaine et à s'auto-isoler. Ces arrêts forcés réduisent le nombre d'employés au travail, augmentent les niveaux de stress et ont une grande incidence sur la capacité de maintenir la sécurité dans les collectivités, ce qui comprend la prévention de la transmission communautaire de la COVID-19.



Un virus ne reconnaît pas les frontières, c'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une norme uniforme à l'échelle du pays pour les forces de l'ordre et tous les travailleurs de première ligne.

En termes simples, la protection de nos membres aide à protéger les Québécoises et les Québécois. »

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en négociant sa première convention collective pour les agents de la GRC ainsi qu'à accroître les ressources, à améliorer le matériel et la formation et à obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres, qui composent avec un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

