Le contexte économique incertain demeure une préoccupation

KINGSTON, ON, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Le maintien du soutien en santé mentale, les besoins accrus d'accès aux services de soins de santé, l'amélioration de l'expérience client stimulée par la technologie et la nécessité croissante de ventes consultatives axées sur les conseils seront les principales tendances en assurance collective pour l'année qui s'amorce, selon Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), et Mark Sylvia, président et chef de la direction de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie). Tous deux ont échangé leurs perspectives lors d'un récent webinaire à l'intention des conseillères et des conseillers portant sur les tendances du secteur de l'assurance collective.

Principales tendances pour 2023

« En 2021, le secteur de l'assurance a versé 580 M$ en règlements pour des soins de santé mentale, une hausse de 75 % depuis 2019* », explique M. Frank. « La pandémie a été une période difficile pour tout le monde, mais les employeurs sont intervenus afin de mieux soutenir les employés. Nous prévoyons continuer de voir ce type de croissance avec l'atténuation des préjugés associés à la santé mentale dans la société et la mise en place d'un soutien accru. »

M. Sylvia a expliqué comment le secteur de l'assurance contribue à l'accès aux services médicaux. « Certaines sociétés proposent maintenant des services de télémédecine, une précieuse option pour les gens qui ont de la difficulté à avoir accès à un médecin traitant. Des améliorations de produits au cours de la pandémie ont grandement facilité l'accès aux services en santé mentale. Dans l'avenir, cette tendance pourrait pousser les assureurs à envisager de créer des services de conciergerie médicale ou de navigation au sein du système de santé afin d'aider les participants à accéder à leurs garanties et aux soins de santé. » Les demandes d'accès à des services de diagnostic augmentent, mais ces services doivent être rendus selon les paramètres de la Loi canadienne sur la santé. M. Frank abonde dans le même sens et ajoute que « de nouvelles avenues se sont ouvertes dans le domaine. La crise dans le secteur des soins de santé est une occasion pour nous d'offrir de meilleurs services aux patients et aux patientes au Canada. »

« Avec l'augmentation des coûts et une possible récession à l'horizon, le contexte économique actuel a déjà une incidence sur les garanties d'assurance collective en 2023, notamment une hausse des frais dentaires », observe M. Frank. « Nous avons pris quelques mesures au niveau sectoriel : nous avons entre autres communiqué avec les associations dentaires de toutes les provinces afin de discuter avec elles dans le but de continuer à soutenir les garanties de soins dentaires. »

M. Sylvia a souligné l'importance croissante de communiquer avec les clients et de les conseiller de façon proactive afin de mieux personnaliser les régimes d'assurance collective pour répondre aux besoins des employeurs et des employés. « Donner des options aux clients est très important. En tant que secteur, nous devons en faire plus pour créer différentes options pour les conseillers, les conseillères et leur clientèle. Certains aspects de nos affaires demeurent assez complexes; nous devons donc simplifier le processus de décision initiale pour les clients et fournir des solutions complètes et flexibles. »

En règle générale, nous continuons de noter une croissance du soutien des régimes d'assurance collective par les employeurs au Canada. « Nous avons payé 30,4 G$ en règlements pour des soins de santé, des médicaments et des soins dentaires en 2021, soit une hausse de 14 % par rapport à 2020* », déclare M. Frank. « Même au cœur de la pandémie quand tout était mis sur pause, notre secteur respectait ses promesses à des niveaux inégalés. Cela démontre la résilience et la force de notre secteur et le rôle important que nous jouons pour tant de personnes. »

* ACCAP, Faits sur les assurances de personnes au Canada, édition de 2022

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion volontaire dont les sociétés membres représentent 99 pour cent des affaires d'assurances de personnes au Canada. Ces assureurs offrent une vaste gamme de produits de sécurité financière, notamment de l'assurance vie, des rentes (y compris des REER, des FERR et des régimes de retraite) et de l'assurance maladie complémentaire à plus de 29 millions de Canadiennes et de Canadiens. Les assureurs détiennent des actifs de plus de 1 billion de dollars au Canada et emploient plus de 166 000 personnes.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 septembre 2022, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,0 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez empire.ca pour obtenir de l'information additionnelle.

