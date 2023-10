Prime protection cancer de Desjardins Sécurité Financière - La période de réclamations est ouverte dans le cadre d'une entente intervenue dans une action collective

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - La période de réclamations est ouverte à la suite d'une entente survenue entre Option consommateurs et Desjardins Sécurité financière (« DSF ») dans une action collective concernant l'ajout d'une protection en cas de diagnostic de cancer (la « Protection cancer ») à l'assurance vie-épargne des membres Desjardins sans obtenir leur consentement.

Option consommateurs reproche plus précisément à DSF d'avoir ajouté, le 1er juin 2016, une Protection cancer à l'assurance vie-épargne des membres Desjardins et d'avoir augmenté leurs primes sans leur demander leur accord.

Dans le cadre de l'entente, DSF remboursera les primes perçues pour la Protection cancer entre le 1er juin 2016 et le 24 novembre 2023 aux personnes admissibles qui présenteront une réclamation. DSF s'engage également à verser 3 millions de dollars à des organismes de bienfaisance, après paiement des déboursés et d'une portion des honoraires des avocats.

Pour être admissible, vous devez avoir souscrit à une assurance vie-épargne avant le 1er juin 2016, avoir payé les primes Protection cancer et ne pas avoir déposé de réclamation en vertu de cette protection. De plus, vous ne devez pas avoir bénéficié des mesures proposées par DSF en décembre 2017 et vous devrez indiquer pourquoi. Finalement, vous devrez renoncer à la Protection cancer.

Si vous recevez une indemnisation, la Protection cancer sera automatiquement retirée de votre assurance vie-épargne et vous ne paierez plus la prime.

Pour prendre effet, l'entente doit d'abord être approuvée par la Cour. Les sommes seront distribuées à la suite de l'approbation de l'entente. Les personnes qui se croient admissibles à une indemnisation peuvent cependant se rendre dès maintenant sur le site www.ey.com/ca/protection-cancer pour remplir le formulaire de réclamation.

Pour plus d'informations concernant cette action collective, pour vous opposer à cette entente ou pour vous y exclure, vous pouvez consulter le www.ey.com/ca/protection-cancer .

À propos d'Option consommateurs

Option consommateurs est une association sans but lucratif ayant pour mission de défendre les droits et les intérêts des consommateurs. Elle s'intéresse de près aux questions liées aux finances personnelles, aux pratiques commerciales, aux services financiers, à la protection de la vie privée, à l'énergie, à l'endettement et à l'accès à la justice.

SOURCE Option consommateurs

Renseignements: Pour plus d'informations ou une entrevue : Marie-Ève Dumont, conseillère en communications, 514-777-6133, [email protected]