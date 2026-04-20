MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Pricer AB, chef de file mondial des solutions d'étiquettes électroniques, annonce que son partenaire canadien, JRTech Solutions, a conclu une entente d'envergure avec Sobeys, l'une des principales chaînes de supermarchés au Canada. Le contrat prévoit le déploiement de la plus récente technologie d'étiquettes électroniques (EEG) Pricer ainsi que de la plateforme infonuagique Pricer Plaza dans environ 300 à 350 magasins.

L'entente comprend l'implantation d'étiquettes électroniques multicolores et de l'infrastructure en magasin requise, pour une valeur totale du matériel et des infrastructures d'environ 51 MUSD (excluant Pricer Plaza). Le déploiement est prévu sur une période de 18 mois, à compter de mai 2026.

« Nous sommes très reconnaissants de la confiance témoignée et du fait que Sobeys ait de nouveau choisi Pricer comme partenaire stratégique à long terme », déclare Mats Arnehall, chef de la croissance chez Pricer. « Cette entente confirme notre position de leader sur le marché nord-américain et la valeur de notre système haute performance dans des environnements de vente au détail à forte densité. Notre plateforme infonuagique évolutive, Pricer Plaza, constituera l'intelligence derrière chaque étiquette, permettant à Sobeys d'agir plus rapidement et de travailler plus efficacement. »

« Après des années de collaboration étroite et de succès partagés, nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec Sobeys grâce à un déploiement à plus grande échelle », affirme Diego Mazzone, président et chef de la direction de JRTech Solutions. « Cet élan repose sur notre capacité éprouvée à livrer des solutions fiables et de qualité supérieure dans des environnements de vente au détail complexes. Ensemble, nous plaçons nos étiquettes électroniques intelligentes au cœur d'une transformation numérique d'envergure, favorisant l'excellence opérationnelle, l'accès à des données en temps réel et la création de valeur tangible pour Sobeys et sa clientèle. »

Les commandes seront incluses dans les prises de commandes de Pricer au fur et à mesure de leur réception.

À propos de JRTech Solutions

JRTech Solutions Inc. est le chef de file nord-américain en solutions clés en main d'étiquettes électroniques et le plus important distributeur mondial des solutions EEG de Pricer, ayant participé à plus de 2 000 installations en magasin depuis 2008. JRTech Solutions est également le fournisseur exclusif au Canada de robots d'inventaire propulsés par l'intelligence artificielle de Brain Corp, destinés à l'automatisation de la gestion des stocks.

Pour plus d'information : www.jrtechsolutions.com.

À propos de Pricer

Pricer est un pionnier et un partenaire de choix en matière de communication en magasin et de numérisation dans un secteur des technologies du commerce de détail en constante évolution. En tant que chef de file technologique mondial, nous aidons les grands détaillants à travers le monde à créer des expériences d'achat simples et inspirantes qui transforment en profondeur les comportements d'achat, accroissent les ventes et améliorent l'efficacité opérationnelle. Grâce à des innovations de pointe, nous proposons des solutions évolutives et hautement performantes, faciles à intégrer aux systèmes existants, écoénergétiques et conviviales. Fondé en Suède en 1991 et inscrit à la cote du Nasdaq Stockholm, Pricer a déployé plus de 380 millions d'étiquettes électroniques de gondole dans plus de 28 000 magasins, répartis dans plus de 80 pays.

Pour plus d'information, veuillez visiter : www.pricer.com.

SOURCE JRTECH SOLUTIONS INC.

(514) 889-7114, [email protected]