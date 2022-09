La rareté de la main-d'œuvre, l'inflation et les taux de roulement élevés dans plusieurs secteurs d'activité comptent parmi les principaux facteurs ayant eu une incidence sur les budgets salariaux établis pour la prochaine année.

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - PCI rémunération-conseil, l'un des plus importants cabinets-conseils spécialisés en gouvernance et rémunération globale au Canada, vient de dévoiler les résultats de son enquête sur les prévisions salariales des organisations pour l'année 2023. L'enquête révèle une augmentation record de 4,2 % en moyenne pour le Québec.

Comparatif prévisions 2022-2023 (Québec) (Groupe CNW/PCI rémunération-conseil)

Cette 9e édition, qui a été réalisée auprès de plus de 350 organisations œuvrant dans une vaste gamme de secteurs d'activité, visait principalement à évaluer les intentions des organisations non seulement quant à leurs budgets d'augmentation des salaires et d'augmentation de la structure salariale de leurs employés, mais aussi quant aux diverses initiatives envisagées ou mises en place pour faire face aux enjeux de main-d'œuvre.

« Bien que le contexte économique soit incertain, l'inflation qui atteint des niveaux records a fait en sorte que les prévisions salariales sont nettement plus élevées pour 2023 qu'elles ne l'ont été au cours des 9 dernières années, soit depuis l'existence de notre enquête, a commenté Evelyne Gaudreau, conseillère et responsable des enquêtes chez PCI rémunération-conseil. Ces nouvelles prévisions reflètent de toute évidence la dure réalité à laquelle sont confrontées les organisations, soit un marché du travail compétitif, qui s'explique en partie par le vieillissement de la population, et des pressions inflationnistes qui commencent à peine à s'atténuer. »

FAITS SAILLANTS DE L'ENQUÊTE DE PCI

Budget d'augmentation des salaires

­Le budget moyen prévu pour 2023 se situe entre 3,2 % et 4,5 % selon les secteurs -- le secteur Énergie / Mines / Matériaux / Ressources naturelles étant le plus généreux.



­À 3,2 %, le taux prévu d'augmentation des salaires dans le secteur Culture et loisirs / Hébergement et restauration est une donnée quelque peu étonnante compte tenu des enjeux de main-d'œuvre qui touchent en particulier cette industrie.

­Les données recueillies pour 2022 et 2023 permettent de constater que plus les organisations sont de grande taille, plus leur taux d'augmentation des salaires est faible.

­53 % des organisations sondées disposent d'un budget additionnel de 2,5 % en moyenne pour reconnaître certains cas particuliers (employés à haut potentiel, employés en progression accélérée, employés occupant des emplois en situation de pénurie de main-d'œuvre, etc.), un budget réel en 2022 similaire à la prévision 2023, mais plus élevé que les tendances des dernières années qui se situaient entre 1,5 % et 2 %.

Structure salariale

­En 2022, 7 % des organisations au Québec ont gelé leur structure salariale alors que seulement 2 % prévoient le faire en 2023.



­Les budgets d'augmentation de structure sont en moyenne de 3,3 %, une augmentation notable par rapport aux dernières années qui se situaient autour de 2 %.

Outre les données susmentionnées, l'enquête de PCI rémunération-conseil révèle plusieurs statistiques fort intéressantes quant à la présence d'une structure de rémunération formelle au sein des organisations, aux tactiques de recrutement, à l'utilisation des nouvelles technologies, ainsi qu'aux mesures mises en place pour contrer l'inflation.

PCI rémunération-conseil tient à remercier toutes les organisations qui ont participé à l'édition 2023 de son Enquête sur les prévisions salariales.

À propos de PCI rémunération-conseil

Reconnue comme un partenaire de choix par des centaines d'organisations œuvrant dans les secteurs privé, public, parapublic, OBNL et associatif, PCI rémunération-conseil est l'une des plus importantes firmes-conseils spécialisées en rémunération globale au Canada. Elle offre une gamme complète de services liés à la rémunération globale des conseils d'administration, des dirigeants et des employés. Depuis plus de 20 ans, PCI aide ses clients à se démarquer en les dotant de programmes de rémunération sur mesure qui permettent d'aligner tous les talents de l'organisation sur ses objectifs, en tenant compte de sa propre réalité d'affaires et en tirant profit des meilleures pratiques de l'industrie. Depuis mars dernier, PCI est fière d'élargir son offre en joignant Gallagher, un leader mondial dans le domaine de l'assurance, de la gestion des risques et des avantages sociaux. Ensemble, nous aidons les entreprises à retenir et attirer les meilleurs talents grâce à notre approche globale du bien-être de l'employé avec le même engagement envers des solutions personnalisées, flexibles et innovatrices.

