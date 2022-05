Prévention jeunesse - 875 000 $ pour des initiatives communautaires

QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 875 000 $ à huit projets de concertation ayant pour but d'améliorer la sécurité de jeunes Québécois vulnérables.

Annoncée par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, cette aide financière s'inscrit dans le programme Prévention jeunesse (PJ) du ministère de la Sécurité publique.

Le programme PJ soutient financièrement les mécanismes de concertation regroupant plusieurs partenaires intersectoriels et ayant pour but d'améliorer la sécurité des jeunes. Il vise à permettre aux forces vives d'un milieu de structurer leurs actions autour d'objectifs communs et d'intervenir à long terme directement auprès de jeunes vulnérables dont la sécurité est compromise.

Citation :

« Chacun de nos jeunes Québécois a le droit d'évoluer dans un environnement sécuritaire. Pour certains groupes plus vulnérables, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. En soutenant les initiatives de mise en commun des expertises, votre gouvernement agit afin de faire en sorte que les situations problématiques soient prises en charge par les acteurs locaux ou régionaux qui connaissent mieux que quiconque la réalité sur le terrain. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

En 2021-2022, 1 725 000 $ ont été octroyés dans le cadre de PJ.

Au total, 17 projets sont en cours. Six visent à mettre en place ou à consolider des tables régionales en exploitation sexuelle (programme PJ - Volet exploitation sexuelle), dont trois nouvelles ont été constituées en 2021-2022.

L'aide financière est versée sous forme de subventions renouvelables chaque année pour la durée du programme, selon certaines conditions. Le financement annoncé permet d'ailleurs de reconduire huit projets, dont certains sont en place depuis 2016.

La contribution annuelle maximale est de 125 000 $.

Pour en savoir davantage sur le programme PJ ou pour consulter la liste des organisations subventionnées, rendez-vous sur la page de PJ.

