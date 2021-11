Prévention et traitement de l'obésité pédiatrique - 150 000 $ pour soutenir l'Approche 180 dans les groupes de médecine de famille

QUÉBEC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce qu'un soutien financier complémentaire de 150 000 $ sera alloué au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour l'année 2021-2022 afin de poursuivre le déploiement de l'Approche 180, qui permet de fournir des services de proximité pour prévenir et traiter l'obésité infantile.

Ce montant s'ajoute à celui de 50 000 $ déjà octroyé pour l'année 2021-2022 pour permettre le début des travaux. L'Approche 180 est basée sur une méthodologie médicale multidisciplinaire, éducative et intensive, orientée sur l'environnement familial des jeunes. Elle couvre tous les aspects médicaux, mais aussi mène à la modification de l'environnement psychosocial du jeune, débutant par la promotion de saines habitudes de vie et la prévention primaire jusqu'aux services spécialisés, lorsque nécessaires.

La clinique 180 fonctionne présentement cinq jours par semaine avec l'aide d'une nutritionniste, d'une infirmière, d'une kinésiologue, d'un médecin de famille, d'une pédiatre et de deux psychologues.

Citation :

« L'Organisation mondiale de la Santé a identifié l'obésité des enfants comme l'un des plus grands défis pour la santé publique au XXIe siècle. On sait que la problématique de l'obésité est multifactorielle. C'est pourquoi nous soutenons le déploiement de l'Approche 180, qui vise à la fois la prévention et le traitement de l'obésité infantile. Cette approche participative vise à maintenir les saines habitudes de vie et à améliorer la problématique de poids chez les jeunes. Cela permettra également de renforcer les services de première ligne pour cette clientèle. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Notons qu'en novembre 2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait publié un avis sur le fait que l'Approche 180 devrait être intégrée à celle de prévention de l'obésité dans des programmes déjà offerts ou en développement dans les services de première ligne ou dans les programmes de santé publique.

Rappelons que le Réseau d'action en santé cardiovasculaire (RASC), un organisme à but non lucratif, a créé la clinique 180 en 2013 afin de pallier l'absence de cliniques préventives de soins de proximité destinés à prévenir et traiter l'obésité infantile, selon les recommandations internationales de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'American Heart Association.

Depuis la création de l'Approche 180, ses activités sont implantées en collaboration avec le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Les maladies cardiométaboliques, telles que l'obésité, le diabète de type 2, les maladies coronariennes, l'hypertension et la dyslipidémie, comptent parmi les problèmes de santé les plus importants au Canada , à la fois chez la population adulte que pédiatrique. Au cours des 30 dernières années, la prévalence de surpoids (embonpoint et obésité) a doublé pour atteindre 25 % chez les jeunes de 6 à 17 ans. Selon des données de l'Institut national de santé publique du Québec, 10 % des enfants et des adolescents québécois seraient obèses.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756