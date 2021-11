Prévention et gestion des maladies chroniques - Inauguration du centre Jean-Jacques-Gauthier

QUÉBEC, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'inauguration officielle du centre Jean-Jacques-Gauthier, une initiative du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie, le fardeau des maladies chroniques continue de croître et de se complexifier. La mission du centre Jean-Jacques-Gauthier vise le développement de l'offre de services en maladies chroniques sur le territoire, tant sur le plan clinique qu'en recherche et en enseignement. Sa création permettra d'assurer une véritable intégration de soins et de services de qualité offerts à sa population.

Les équipes de recherche et cliniques unissent ainsi leurs efforts et leur expertise dans un concept novateur de soins et de services au bénéfice des usagers. Les nouveaux espaces sont adaptés à la mission des services multidisciplinaires, tant du point de vue de la clientèle que de celui des professionnels qui y œuvrent. Des salles permettent notamment de favoriser les échanges entre les équipes et de créer un environnement de travail optimal et dynamique.

« Le centre Jean-Jacques-Gauthier vise à mieux répondre aux multiples besoins de nos citoyens vivant des maladies chroniques. Je tiens à saluer les investigateurs de cette initiative, qui permet aux équipes d'unir leur expertise respective en prévention, en promotion de la santé et en gestion des maladies chroniques. La création de ce centre s'inscrit dans une démarche concrète de développement et d'optimisation de nos soins et services de première ligne. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je tiens à souligner le travail des équipes pour la réalisation de ce beau projet sur le territoire du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Tout ici a été pensé afin d'offrir les meilleurs soins et services aux usagers, que ce soit dans les domaines de la santé respiratoire, de la santé cardiovasculaire ou des saines habitudes de vie. Comme Montréalaise et comme ministre responsable de la métropole, je suis fière de l'arrivée de ce nouvel établissement. Je suis sensible à la réalité des personnes vivant avec des maladies chroniques et je suis très heureuse qu'elles puissent maintenant bénéficier d'un tel centre, qui met de l'avant une approche unique pour mieux vivre avec cette réalité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le centre est inauguré à la suite de travaux de construction et de rénovation d'importance qui ont été effectués dans l'ancien centre d'hébergement et de soins de longue durée de Louvain au 9600, rue Saint-Denis. Les premiers usagers ont été accueillis en septembre dernier.

