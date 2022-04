Prévention des risques liés aux sinistres - Sept contrats de recherche attribués à l'Université Laval

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement totalisant 6 360 000 $ pour la réalisation de sept projets de recherche à l'Université Laval en lien avec la prévention des risques liés aux sinistres. Ce financement gouvernemental provient du Cadre pour la prévention de sinistres et s'échelonnera jusqu'en 2025.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, en ont fait l'annonce.

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) et l'Université Laval ont ainsi convenu de financer la poursuite des activités prévues dans le cadre d'un partenariat établi en 2019, afin de continuer de développer un pôle de compétences en recherche universitaire dans la gestion des risques liés aux inondations et de créer de nouveaux projets portant notamment sur l'érosion et la submersion côtières.

« Veiller à la sécurité de nos citoyens est une priorité. C'est pourquoi, à titre de ministre de la Sécurité publique et de ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, je suis fière des recherches effectuées à l'Université Laval. Les sept projets soutenus sont variés, allant par exemple de l'analyse de risques liés aux inondations à la mise en place de solutions géoinformatiques, en passant par la production de retours d'expérience. Leur point commun est de contribuer à nous protéger plus efficacement et à renforcer notre résilience collective. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'Université Laval est un grand pôle d'excellence en matière de recherches. Les travaux qui seront menés grâce à ces importants octrois financiers permettront des avancées majeures dans la prévention des risques des sinistres. Je suis très fière de ce fleuron québécois de haut savoir situé dans la circonscription de Jean-Talon. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Je suis ravie que le ministère de la Sécurité publique reconnaisse l'expertise multidisciplinaire de l'Université Laval, en poursuivant le partenariat établi en 2019 et en finançant la création de nouveaux projets de recherche. Nos équipes travaillent sur le terrain afin d'apporter des solutions concrètes à des enjeux qui touchent le développement durable et l'aménagement du territoire. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Les sept projets de recherche appuyés sont les suivants :

Compréhension du comportement des rivières en hiver et mesures de gestion des risques liés aux inondations (ajout de 900 000 $ au contrat de recherche existant);

Gestion des risques liés aux inondations dans des municipalités - analyses de risques et de mesures, ainsi que la mise en œuvre de mesures (ajout de 900 000 $);

Développement de méthodes, de données et d'outils en soutien au MSP dans la démarche de production d'un portrait du risque lié aux inondations et d'anticipation de ces dernières - volet génie civil - phase 2 (nouveau contrat de recherche totalisant 1 065 000 $);

Développement de méthodes, de données et d'outils en soutien au MSP dans la démarche de production d'un portrait du risque lié aux inondations et d'anticipation de ces dernières - volet géomatique - phase 2 (nouveau contrat totalisant 1 215 000 $);

Développement de solutions géoinformatiques pour soutenir la mise en valeur et l'exploitation des données d'historiques de catastrophes naturelles au Québec (ajout de 450 000 $ au contrat existant);

Réalisation de retours d'expérience sur les inondations ayant causé des sinistres sur le territoire québécois - pôle physique (nouveau contrat totalisant 1 340 000 $);

Suivi biologique des sites de recharge de plage de Pointe-aux-Outardes et de La Grave aux Îles-de-la-Madeleine (nouveau contrat totalisant 490 000 $).

