Prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières - Plus de 9 M$ pour protéger les berges à Maria

QUÉBEC, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement pour la mise en œuvre d'une mesure de protection des berges contre l'érosion et la submersion côtières à Maria, dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. L'aide financière gouvernementale, au montant maximal de 9 315 566 $, provient du Cadre pour la prévention de sinistres et s'échelonnera jusqu'en 2025.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce.

Ce soutien permettra de protéger des bâtiments résidentiels, des commerces, une résidence pour personnes âgées et des infrastructures municipales dont la valeur totale est évaluée à 21,7 millions de dollars.

« Les phénomènes d'érosion et de submersion côtières nous incitent à agir en prévention puisqu'ils touchent directement les populations du littoral. Il est très important pour notre gouvernement d'investir pour sécuriser les berges, parce qu'ainsi nous évitons des dommages majeurs et surtout nous protégeons nos citoyens et nos infrastructures essentielles. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Qu'on pense aux bâtiments ou encore aux routes et aux aqueducs, les conséquences de l'érosion et de la submersion des côtes pourraient se chiffrer en millions de dollars, uniquement à Maria. Nous avons à cœur de protéger non seulement tous ces actifs, mais aussi de permettre aux citoyens de préserver leurs activités de loisirs et d'affaires. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Comme on l'a vu lors de tempêtes passées, les côtes de Maria sont vulnérables à l'érosion et à la submersion. Nous vivons déjà avec des répercussions sérieuses liées aux changements climatiques. Heureusement, des équipes de spécialistes et nos partenaires gouvernementaux nous aident à mettre en œuvre les solutions les plus avantageuses pour protéger notre zone côtière et notre qualité de vie. »

Jean-Claude Landry, maire de Maria

Une analyse des solutions possibles pour protéger les secteurs les plus exposés aux aléas côtiers sera menée afin de cibler les mesures de protection à préconiser pour assurer l'intégrité des biens et la sécurité des personnes.

Les travaux de prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières seront réalisés dans un secteur incluant le boulevard Perron, la rue des Tournepierres et la rue des Mouettes.

