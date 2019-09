Prévention des dépendances - Investissement de 7,5 M$ pour le déploiement d'interventions en milieu scolaire

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de mieux soutenir les organismes communautaires dans leurs interventions auprès des jeunes en milieu scolaire, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, annonce aujourd'hui un investissement de 7,5 M$ qui sera consacré à la prévention des dépendances.

C'est l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance (AQCID) qui assurera la coordination de ce projet, conjointement avec les ressources du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Un soutien financier de 75 000 $ sera par ailleurs octroyé à l'AQCID pour la réalisation de ce mandat. L'AQCID jouera un rôle d'accompagnatrice sur le terrain auprès des organismes communautaires qui se verront octroyer des sommes. Ainsi, à cette fin, une tournée des régions est prévue au cours des prochains mois.

Citations :

« Alors qu'on sait que les drogues, dont font partie l'alcool et le cannabis, par exemple, modifient les fonctions du corps et du système nerveux central, nous sommes résolus à en faire plus pour mieux prévenir les dépendances, informer les jeunes sur les risques qui y sont associés et les accompagner, au besoin. Cet investissement permettra de bonifier nos interventions auprès des jeunes afin qu'ils puissent faire des choix éclairés et développer leur plein potentiel. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je suis ravi de l'annonce de ce projet, qui vient compléter de belle façon l'offre de service déjà présente en milieu scolaire. Il s'agit d'un coup de pouce supplémentaire que nous donnons aux organismes et aux intervenants auprès des jeunes, qui jouent un rôle essentiel de sensibilisation et d'information et qui ont toute ma confiance. À nouveau, notre gouvernement démontre l'importance qu'il accorde à la mise en place de mesures diverses afin de donner la meilleure des chances à chaque élève. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Cet investissement important s'ajoute aux sommes déjà annoncées qui proviennent du Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. Pour les 5 prochaines années, c'est un montant minimum de 25 M$ qui est disponible pour le financement de diverses activités.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Camille Lambert-Chan, Attachée de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 558-8329