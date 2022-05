Prévention de la délinquance chez les jeunes de 12 à 18 ans - 2,25 M$ pour des organisations actives auprès des jeunes à risque

QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Sécurité publique accorde un total de 2,25 M$ à 35 organisations pour les soutenir dans leurs actions en matière de prévention de la délinquance auprès des jeunes à risque. Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du Programme de prévention de la délinquance par les sports, les arts et la culture (PPDSAC).

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce en compagnie de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

Le PPDSAC a pour but d'agir auprès des jeunes vulnérables de 12 à 18 ans afin de contrer l'émergence ou l'aggravation de problématiques liées à la criminalité et aux gangs de rue. Plus spécifiquement, ce programme vise à leur permettre d'acquérir des facteurs de protection personnelle en développant des intérêts et des passions. Il s'agit d'une mesure phare de l'axe de prévention du plan d'action du ministère de la Sécurité publique pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Citation :

« Tous les projets proposés par les organisations que nous soutenons ont ceci en commun : ils vont contribuer au bien-être de jeunes qui se trouvent actuellement en situation de vulnérabilité. On peut facilement imaginer l'ampleur des effets positifs pour ceux qui auront la chance de s'engager dans des activités enrichissantes, que ce soit dans le domaine du sport, des arts ou de la culture. Votre gouvernement croit en l'importance d'investir en prévention et de donner à nos enfants différentes occasions de développer leur estime de soi. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le sport, le loisir et le plein air ont des vertus positives depuis longtemps démontrées, aussi bien pour le corps et la santé mentale que pour l'équilibre de son mode de vie. Je suis convaincue que ces jeunes qui prennent la décision de faire de la place à l'activité physique dans leur vie font un pas dans la bonne direction. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Les arts et la culture ont une grande influence sur nos vies. Ce sont de puissants agents de transformation, et c'est pourquoi notre gouvernement multiplie les actions pour favoriser l'accès des jeunes à la culture et pour les encourager à s'investir dans la pratique d'activités artistiques. Je suis convaincue que, grâce à l'octroi de cette aide financière, le talent de nos artistes et de nos artisans saura inspirer les jeunes! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le PPDSAC est doté d'une enveloppe annuelle de 2,25 M$ pour l'exercice financier 2021-2022, qui sera augmentée pour atteindre 3 M$ par année, de 2022-2023 à 2025-2026. Cette enveloppe provient de deux sources :

Un montant de 1,5 M$ octroyé par Sécurité publique Canada dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs jusqu'en 2022-2023;

dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs jusqu'en 2022-2023;

Un montant de 750 000$ en 2021-2022, octroyé par le ministère de la Sécurité publique par l'entremise d'investissements supplémentaires en prévention de la criminalité. Cette somme sera portée à 1,5 M$ en 2022-2023, puis augmentée à 3 M$ de 2023-2024 à 2025-2026.

Sur les 35 organisations bénéficiaires, 20 reçoivent un total de 1,5 M$ en reconduction de financement (75 000 $ chacune) et les 15 autres, un total de 750 000 $ pour démarrer leur projet (50 000 $ chacune).

L'aide financière peut atteindre un maximum de 75 000 $ par organisation, renouvelable annuellement, jusqu'en 2022-2023.

Liens connexes

Pour en savoir davantage sur le PPDSAC ou pour consulter la liste de toutes les organisations subventionnées au Québec, rendez-vous sur la page du PPDSAC.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Alice Bergeron, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]