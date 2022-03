Prévention de la criminalité chez les jeunes de 12 à 25 ans - 2 M$ pour des initiatives communautaires

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde des subventions à 41 organismes communautaires pour les aider à agir encore plus efficacement en matière de prévention de la criminalité auprès des jeunes de 12 à 25 ans, particulièrement envers ceux considérés comme étant à risque de délinquance ou de victimisation.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce que, grâce au Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC), ce sont 2 millions de dollars qui sont versés à ces organismes afin d'appuyer leur projet en prévention de la criminalité.

Le PFIPPC finance des initiatives qui répondent à la stratégie de prévention préconisée par le ministère, soit le travail de rue ou de milieu dans les diverses régions du Québec.

Citation

« La prévention de la criminalité est une priorité de tous les instants. Les actions et les messages doivent être adaptés aux clientèles ciblées. Votre gouvernement, par cet investissement, réitère sa confiance envers nos organismes communautaires œuvrant auprès de nos jeunes. Ils savent mieux que quiconque comment entrer en relation avec eux et possèdent des connaissances approfondies des particularités de chaque milieu. Ce sont nos meilleurs alliés, et je les en remercie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Depuis 1996, la Loi sur le ministère de la Justice prévoit qu'une partie des sommes générées par la confiscation des produits d'activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes communautaires voués à la prévention de la criminalité.

prévoit qu'une partie des sommes générées par la confiscation des produits d'activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes communautaires voués à la prévention de la criminalité. En 2016, le budget est passé de 1,25 M$ à 2 M$ grâce aux crédits supplémentaires consentis par le gouvernement. Ces crédits supplémentaires ont été renouvelés jusqu'en 2023-2024.

Le PFIPPC offre la possibilité d'un financement pluriannuel, d'une reconduction de financement, pour une période minimale de trois ans, dans le but d'assurer une meilleure efficacité des interventions réalisées.

