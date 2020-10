Prévenir les inconduites sexuelles : l'OPSQ lance un site internet, une série de capsules web et une formation!

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre professionnel des sexologues du Québec, avec la collaboration financière de Justice Québec, est fier d'annoncer la mise en ligne de https://inconduites.opsq.org/ ; un site Internet à l'intention du grand public visant à prévenir les inconduites sexuelles commises par les professionnel.les. Ce site comprend une série de capsules vidéos informatives sur les inconduites sexuelles, une section dédiée aux professionnel.les incluant une formation en ligne : Réflexions et pistes d'action pour prévenir l'inconduite sexuelle . Avec ce projet, le public comme les professionnels auront des informations et des outils adaptés pour mieux comprendre, prévenir et connaître les recours du système professionnel en lien avec les inconduites sexuelles.

L'accès à l'information pour la protection du public

Ce projet a pour objectif d'informer et d'outiller le public, tout déconstruisant plusieurs mythes concernant les inconduites sexuelles et les contextes dans lesquels elles sont commises. Un site d'information, maintenant à la disposition du public, vient donner de nombreuses informations à ce sujet. Pour compléter ce contenu, trois capsules vidéos sont également disponibles. La première capsule permet de comprendre les inconduites sexuelles, plus précisément ; en quoi plusieurs facteurs peuvent nous rendre vulnérables dans une relation professionnelle? La seconde a pour objectif de reconnaître le phénomène de l'inconduite sexuelle et les conséquences qui en découlent. Pour terminer, la dernière capsule permet au public de mieux comprendre le processus de signalement, d'enquête et de plainte et son utilité.

Pour prévenir les inconduites sexuelles et outiller les professionnel.les, une section informative du site internet leur est dédiée et une formation est disponible gratuitement en ligne. La formation aux professionnel.les : Réflexions et pistes d'action pour prévenir l'inconduite sexuelle , aborde l'inconduite sexuelle, le professionnalisme et le processus de glissement.

Des relations professionnelles encadrées

« La problématique reliée aux inconduites sexuelles de la part des professionnel.les vient du fait que les client.es consultent des professionnel.les lorsqu'elles.ils ont besoin d'aide, elles.ils vont vers des personnes avec des connaissances et des compétences particulières à leur profession. De par sa nature, cette relation est automatiquement inégale. Les conséquences des inconduites sexuelles ne sont pas banales et doivent être prises au sérieux. » Indique Joanie Heppell, présidente de l'Ordre.

Ce projet se démarque puisqu'il est au cœur du champ de pratique des sexologues et de la mission de protection du public de l'OPSQ. « Avec les mouvements récents contre les violences sexuelles ici et ailleurs, et avec politique de la tolérance zéro en matière d'inconduite sexuelle dans les milieux professionnels mise en place en juin 2017, nous croyons qu'il est important de mettre sur pieds des outils pour prévenir ces situations. Notre objectif est d'aider les victimes à mieux comprendre les inconduites sexuelles et connaître leurs recours. » Soutien la présidente de l'Ordre.

En plus de ce contenu créé, l'Ordre participe présentement à un projet de recherche avec le Département de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine de l'Université Laval pour établir un portrait des inconduites sexuelles de la part des professionnel.les au Québec dans le but d'améliorer la prise en charge et la prévention de ces gestes.

À propos de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec

L'Ordre professionnel des sexologues du Québec a pour mission principale de veiller à la protection du public et encadre plus de 800 sexologues. Il veille à la qualité des services sexologiques offerts par le contrôle, le développement et le maintien des compétences de ses membres. L'Ordre entend être une référence incontournable dans les domaines de la santé sexuelle et par ses actions stratégiques, contribue activement à l'évolution et au rayonnement de la profession.

SOURCE Ordre professionnel des sexologues du Québec

Renseignements: Magali Boulé, 438-386-6777 poste 223, [email protected] ; Relations avec les médias : Julie Gagnon Communications, 514 713-4381, [email protected]