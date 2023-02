Prétexter une offre d'emploi pour vendre des services - L'entreprise MKTG Direct plaide coupable

QUÉBEC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise MKTG Direct (9350-2169 Québec inc.) a plaidé coupable, le 20 septembre 2022, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Elle a été condamnée à des amendes totalisant 57 551 $.

L'Office lui reprochait d'avoir utilisé un prétexte pour solliciter la vente de services d'aide à l'emploi. MKTG Direct publiait des offres d'emploi dans divers domaines et convoquait les candidats à un faux entretien d'embauche, au cours duquel elle proposait des services personnalisés d'assistance à l'emploi, de mise en valeur du CV, de confection d'un porte-folio, etc. Les infractions ont été commises entre février 2020 et août 2021.

Au moment des infractions, l'établissement de MKTG Direct était situé au 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 2472, à Montréal.

