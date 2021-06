Prétexter un motif pour vendre un service d'entretien de thermopompe - L'entreprise R.G.P. Entretien déclarée coupable

QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise R.G.P. Entretien (9381-4572 Québec inc.) et son président, Daniel Goulet, ont été déclarés coupables par le tribunal, le 9 septembre 2020 à Saguenay et le 25 mars 2021 à Saint-Jérôme, d'infractions à la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise a écopé d'amendes totalisant 16 867 $ et son président, 5 524 $.

L'Office leur reprochait d'avoir utilisé un prétexte pour solliciter la conclusion de contrats d'entretien de thermopompes, soit de proposer de faire l'inspection du système de chauffage. R.G.P. Entretien et son président ont aussi été condamnés pour avoir fait du commerce itinérant sans être titulaires du permis requis et pour avoir utilisé des contrats non conformes. Les infractions ont été commises entre août et décembre 2018 à Saguenay, Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte.

Au moment des infractions, l'adresse de R.G.P. Entretien était le 800, boulevard Rosemont, bureau 4, à Montréal.

À propos des commerçants itinérants dans le domaine de l'énergie

Encore aujourd'hui, des consommateurs sont sollicités par des commerçants itinérants dans le domaine de l'énergie (thermopompes, panneaux solaires, isolation) qui utilisent des prétextes pour obtenir un rendez-vous et qui font des promesses d'économie souvent trop belles pour être vraies. Si vous êtes du nombre, méfiez-vous !

Dans tous les cas, demandez d'autres avis, comparez les prix et faites des vérifications au sujet de l'entreprise avec laquelle vous envisagez de signer un contrat important. Par exemple, a-t-elle la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec pour effectuer les travaux ? A-t-elle son permis de commerçant itinérant de l'Office ? Son dossier à l'Office, dont certains éléments sont accessibles sur le Web grâce à l'outil Se renseigner sur un commerçant, contient-il autre chose ? Y a-t-il des jugements inscrits contre cette entreprise sur le site jugements.qc.ca ? A-t-elle de bonnes références ?

Lorsque la vente d'un appareil de chauffage ou de climatisation, d'un service d'entretien ou de travaux de rénovation est effectuée au domicile du consommateur sans que ce dernier ait demandé expressément au commerçant de se présenter chez lui, le client dispose d'un délai de 10 jours pour résoudre le contrat. Ce délai peut être porté à un an si le commerçant itinérant a négligé certaines des obligations que lui impose la loi. De plus, le droit de résolution peut s'exercer même si le commerçant a déjà procédé aux travaux ou à l'installation de l'appareil.

Malgré ce droit de résolution, l'Office recommande aux consommateurs de ne jamais signer ce type de contrat le jour même, mais plutôt de prendre le temps de réfléchir, de vérifier et de comparer. Il est toujours plus facile de dire non, quitte à dire oui plus tard, que de faire l'inverse.

L'Office : 50 ans avec vous

Depuis 1971, l'Office partage le quotidien des Québécois en veillant à l'application des lois qui régissent les transactions entre les consommateurs et les commerçants.

Pour en savoir plus sur l'histoire de l'Office, rendez-vous sur la page opc.gouv.qc.ca/50ans et suivez-nous sur les réseaux sociaux (#tousconsommateursQc).

