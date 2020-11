Prêt de 45 M$ accordé à Premier Tech pour accélérer sa croissance et sa transformation numérique - Investissement de plus de 250 M$ et création de 500 emplois dans la région du Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 45 millions de dollars à l'entreprise Premier Tech pour lui permettre de réaliser son plan quinquennal d'investissement, de diversification de marchés, d'innovation ainsi que de recherche et développement. La contribution financière, octroyée par l'intermédiaire d'Investissement Québec, prendra la forme d'un prêt sans intérêt avec une partie pardonnable.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Premier Tech, qui connaît un essor important sur la scène mondiale, renforce l'avantage compétitif du Québec dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture, des technologies environnementales et des équipements industriels ainsi que dans le secteur manufacturier 4.0. Avec ce projet, l'entreprise souhaite intensifier la transformation numérique de ses processus d'affaires et de ses infrastructures de technologies de l'information.

En plus de consolider plus de 1 000 emplois, cet investissement global de plus de 251 millions de dollars permettra la création, majoritairement à Rivière-du-Loup, de 500 emplois sur cinq ans, dont le salaire annuel moyen est estimé à plus de 60 000 $.

Citations :

« Le projet de l'entreprise, réalisé dans le cadre d'une importante accélération des investissements manufacturiers et en innovation, recherche et développement, s'inscrit parfaitement dans la vision économique de notre gouvernement pour vitaliser les régions et augmenter la présence du Québec sur les marchés internationaux. Malgré la pandémie qui frappe de plein fouet, le Québec se démarque encore dans l'économie mondiale. Notre gouvernement continue de s'engager pour stimuler la productivité et la compétitivité des entreprises, notamment avec Investissement Québec. Félicitations à Premier Tech pour cet ambitieux projet, qui, je l'espère, pavera le chemin à la transformation numérique de plusieurs autres entreprises prochainement au Québec! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La vitalité d'une région est en synergie avec le dynamisme et la performance de ses entreprises. Le projet de Premier Tech est important non seulement pour Rivière-du-Loup, mais également pour toutes les régions du Québec. Pour relancer l'économie québécoise, on a dit qu'il fallait investir dans des secteurs stratégiques, et c'est exactement ce que Premier Tech fait. Les centaines d'emplois créés généreront des retombées économiques importantes pour tout le Bas-Saint-Laurent. C'est une excellente nouvelle pour les travailleurs et la communauté. Je vous assure que le gouvernement va continuer d'offrir un environnement favorable à toutes les entreprises québécoises et aux partenaires. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-îles-de-la-Madeleine

« En tant que député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, je me réjouis particulièrement que notre gouvernement appuie une entreprise florissante de la région. Premier Tech nous démontre, depuis près de cent ans, qu'il n'est pas nécessaire de s'exiler dans les milieux urbains pour décrocher un emploi rémunérateur et stimulant. L'annonce d'aujourd'hui envoie un message positif à tous les jeunes Québécois qui souhaitent évoluer au sein d'une entreprise innovante et hautement dynamique, une fois leurs études terminées. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Ce programme majeur d'investissement, soutenu par la contribution financière du gouvernement, permettra à Premier Tech d'intensifier ses activités manufacturières au Québec et d'accélérer celles en innovation, recherche et développement. Il améliorera également sa compétitivité, par l'utilisation d'outils manufacturiers innovants, en plus de consolider ses activités et de renforcer les équipes de son siège mondial, situé à Rivière-du-Loup. Cet investissement vient confirmer notre engagement continu au Québec en faveur d'un rayonnement international. »

Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech

Faits saillants :

Fondée en 1923, Premier Tech est reconnue mondialement comme un chef de file dans différentes sphères d'activité, soit les produits horticoles, les biotechnologies, les équipements industriels et les technologies environnementales. Ses nombreuses usines à travers le monde lui confèrent une excellente position et assurent un meilleur service à ses clients.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 691-5650; Nicolas Lessard-Dupont, Attaché de presse, Bureau de circonscription du député, de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Tél. : 418 868-0822, Cell. : 418 551-1407 ; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca