MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Depuis le 1er novembre 2023, soit le début de sa saison hivernale, Sunwing est ravi d'avoir transporté près de 100 000 clients sur environ 600 vols de Sunwing Airlines partout au pays vers une douzaine de destinations prisées du Sud. Durant cette période, l'entièreté des vols a été effectuée avec succès.

« Nous avons investi de façon significative dans l'amélioration de nos opérations au cours de la dernière année afin d'offrir une expérience agréable et sans tracas aux passagers. Nous sommes ravis des excellents résultats opérationnels pour le début de notre saison hivernale. », a déclaré Len Corrado, président de Sunwing Airlines. « Je suis incroyablement fier du travail accompli pour améliorer notre préparation opérationnelle, soit l'amélioration de notre système d'alertes de vol et l'ajout de postes clés au sein de la compagnie aérienne, y compris au sein de l'équipage. Et j'attends avec impatience une saison record qui atteindra, voire dépassera, le nombre de voyageurs d'avant la pandémie. »

Au cours de l'année précédente, Sunwing Airlines a mis en œuvre plusieurs mesures déterminantes pour renforcer sa préparation opérationnelle en vue de la haute saison hivernale :

L'embauche d'un plus grand nombre de pilotes et de membres du personnel de cabine pour soutenir les opérations hivernales et pour couvrir les activités opérationnelles irrégulières, telles que les conditions météorologiques défavorables, y compris du personnel sur appel pour les régions les plus éloignées du pays;

Le renforcement de son Centre de contrôle des opérations par l'ajout de plusieurs postes d'opérations de réseau et de divers postes administratifs au sein de la compagnie aérienne;

L'optimisation de son système d'alertes de vol afin de communiquer de manière plus rapide et plus cohérente avec les clients en cas de perturbation de vol;

L'amélioration du service de lettres d'entente des principaux fournisseurs de services afin d'assurer l'efficacité opérationnelle;

L'exploitation de cinq avions loués avec équipage auprès de WestJet pour soutenir les opérations lors de la haute saison de Sunwing. La mobilisation des équipages de WestJet, au besoin. L'exploitation de plusieurs avions loués avec équipage auprès de Smartwings pour répondre davantage aux besoins opérationnels durant l'hiver.

« Nous sommes heureux du départ en force de cette saison hivernale; un nombre impressionnant de clients ont voyagé durant la première moitié de novembre ou ont réservé un forfait vacances, a ajouté Andrew Dawson, président du Groupe de Vacances Sunwing. En tant que principal voyagiste au Canada, nous sommes fiers du rapide succès de cette saison. De même, nous sommes reconnaissants du travail accompli par notre partenaire aérien Sunwing Airlines, qui a veillé à une meilleure préparation des opérations en vue de l'hiver. Nous sommes prêts à vivre une saison bouclée avec plus de forfaits vacances vers plus de destinations, et nous sommes impatients de réaliser les rêves de vacances d'un plus grand nombre de nos clients cet hiver. »

Sunwing a annoncé son horaire hivernal initial en juillet 2023, avec une augmentation considérable de la capacité par rapport à la saison d'hiver précédente, y compris plus de choix vers les destinations préférées des clients, comme Cuba, le Mexique et la République dominicaine. Parmi les nouveautés de cet hiver, citons les forfaits au départ de Toronto et de Montréal vers les destinations cubaines de Cienfuegos et Manzanillo de Cuba. Les clients de Vacances Sunwing peuvent s'attendre à une augmentation considérable des choix de vacances vers des destinations sur la côte pacifique du Mexique, y compris Los Cabos, Mazatlán et Puerto Vallarta, ainsi que Puerto Plata, situé sur la côte nord de la République dominicaine.

Les clients de Vacances Sunwing peuvent réserver leurs escapades hivernales et profiter de la Promesse Sunwing sur leurs réservations, qui comprend une franchise gratuite sur le premier bagage enregistré, des transferts gratuits à destination avec NexusTours pour les forfaits comprenant des vols avec Sunwing Airlines, en plus d'inclusions et d'avantages.

