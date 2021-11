UN SCEAU DE QUALITÉ L'accréditation décernée par l'AZA revêt une grande importance pour le Biodôme. En effet, pour s'assurer du respect des plus hauts standards dans la gestion des soins animaliers, des populations animales et communautés végétales , des programmes éducatifs et de recherche et de conservation, des communications et de la sécurité, l'AZA exige que les institutions accréditées complètent avec succès un rigoureux processus d'accréditation chaque cinq ans. Ce processus dure plus de six mois et permet à un comité d'expert.e.s indépendant.e.s de scruter en détail tous les aspects du travail de l'institution.

« Le bien-être animal est au cœur de nos priorités, toutes nos équipes y contribuent. L'accréditation de l'AZA souligne le sérieux de notre travail et le succès de nos efforts. Nous en sommes très fiers », s'est réjoui Yves Paris, le directeur du Biodôme de Montréal. Le comité indépendant d'expert.e.s de l'AZA a souligné l'excellence du travail du Biodôme, incluant des mentions spéciales pour :

La qualité du travail en matière de bien-être animal , que ce soit par la gestion sérieuse des nombreux programmes d'enrichissement des animaux ou par la mise en place d'un comité dédié au bien-être animal;

Les efforts soutenus et couronnés de succès en matière de reproduction de certaines espèces animales (exemples : sternes, macareux et manchots);

La qualité des soins vétérinaires et l'attention portée à tous les aspects de la diète des animaux ;

Le nombre et la qualité des projets de conservation des végétaux (ail des bois, chardon de Mingan, ginseng à cinq folioles) et animaux (rainette faux-grillon, tortue des bois, chevalier cuivré, etc.);

La qualité et les efforts des travaux de recherche en matière d'écologie des espèces et de protection des habitats.

« Nous sommes ravis de compter le Biodôme de Montréal à nouveau parmi les membres accrédités de l'AZA. Cette installation exceptionnelle et magnifiquement rénovée fait partie de celles que notre commission d'accréditation indépendante était fière d'approuver. L'éducation joue un rôle crucial pour les installations zoologiques modernes et les thèmes éducatifs imprègnent tous les aspects des programmes du Biodôme de Montréal. Le personnel du Biodôme est à juste titre fier de ses programmes éducatifs, et les collègues de l'AZA à travers le monde apprendront et bénéficieront de leurs efforts », a déclaré Dan Ashe, président et directeur général de l'Association des zoos et aquariums.

Au Canada, seules six autres institutions zoologiques ont obtenu l'accréditation de l'AZA : l'Assiniboine Park Zoo, le Calgary Zoo, le Ripley's Aquarium of Can­ada, le Toronto Zoo, le Vancouver Aquarium Ma­rine Science Centre et le Zoo de Granby. Le Biodôme était déjà accrédité par l'AZA avant ses travaux de rénovation, mais attendait sa réouverture pour pouvoir renouveler son adhésion. Le Biodôme est également accrédité par l'Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC) et est membre du World Aquariums and Zoo Association (WAZA).

DES HONNEURS BIEN MÉRITÉS

Le Biodôme compte maintenant près d'une vingtaine de reconnaissances depuis sa réouverture en août 2020, dont plus de la moitié pour son architecture renouvelée. Son impact positif pour la communauté et l'économie de son territoire ont été salués par la Chambre de Commerce de l'Est de Montréal (CCEM) en juin lors du concours ESTim . Cet automne, le musée a remporté le Prix Excellence de la Société des musées du Québec (SMQ) dans sa catégorie pour le surpassement des standards de la pratique muséale, entre autres. En septembre, il lui a été décerné le Prix du Génie-Conseil Québécois (Bouthillette Parizeau) dans la catégorie Bâtiment mécanique - électrique.

Les travaux d'architecture, confiés à KANVA en collaboration avec NEUF architect(e)s, et à ADHOC architectes & MESSIER designers pour la boutique du Biodôme, ont quant à eux raflé une quinzaine de prix soulignant l'importance accordée au design et à la mise en valeur architecturale dans l'ensemble du projet (mise en valeur du patrimoine, valorisation du bois, rénovation en architecture, etc.). Quant à la boutique, elle a reçu six prix, dont deux prix internationaux -- International Interior Design Awards 2020 et Rethink the Future Awards 2021 -- ainsi que le Grand Prix dans la catégorie design d'intérieur lors de la 14e édition des Grands Prix du Design , qui se déroulait le 20 octobre dernier. Le projet dans son ensemble est d'ailleurs lauréat du Grand Prix International de ce concours, toujours dans la catégorie design d'intérieur.

La réfection du Biodôme s'est traduite par un travail architectural colossal, une expérience muséale repensée, des habitats améliorés, des efforts de recherche et de conservation soutenus, une nouvelle approche éducative et deux nouvelles expositions : Bio-machine et À moi d'agir .

« Le projet incarne la mission du Biodôme : reconnecter l'humain à la nature en suscitant l'émerveillement, pour le sensibiliser aux enjeux qui la menacent et l'inciter à s'engager pour sa protection. C'est avec fierté que nous recevons ces nombreux prix et accréditations qui sont le reflet de l'excellence du travail de nos équipes » souligne Julie Jodoin, directrice par intérim d'Espace pour la vie.

À PROPOS DE L'AZA

Fondée en 1924, l'Association des zoos et aquariums est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'avancement des zoos et aquariums dans les domaines de la conservation, du bien-être des animaux, de l'éducation, de la science et des loisirs. L'AZA est l'organisme d'accréditation des principaux zoos et aquariums des États-Unis et de douze autres pays. Le logo d'accréditation de l'AZA donne au grand public l'assurance de soutenir un établissement qui s'efforce de fournir d'excellents soins aux animaux, une expérience de qualité et un meilleur avenir pour tous les êtres vivants. Pour en savoir plus : aza.org.

