Prestige Panel inaugure sa nouvelle usine ultra-moderne grâce à un investissement de plus de 20 millions $

SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Mercredi le 19 novembre, Prestige Panel, chef de file dans la fabrication de panneaux architecturaux de haute performance, a souligné l'ouverture officielle de sa nouvelle usine de production. Cette inauguration marque une étape décisive pour l'entreprise et représente un investissement majeur de plus de 20 000 000 $ dans l'avenir de la construction. L'élément central de cette nouvelle installation est l'intégration d'une machinerie conçue sur mesure, représentant un bond technologique pour les capacités de production de Prestige Panel tout en soutenant l'évolution dans l'industrie de la construction.

Une fabrication innovante et avancée

L'usine modernisée intègre une nouvelle machinerie qui viendra modifier le statut quo dans le domaine de la construction et permettra à l'entreprise de mieux répondre aux besoins toujours grandissants du marché. « L'intégration de notre machinerie conçue sur mesure représente un immense pas en avant pour notre production. Elle nous permet d'automatiser, d'optimiser et de garantir la constance de notre qualité. Mais surtout, elle nous offre la liberté de continuer à innover sans compromis », a déclaré Benoit Leduc, directeur général de Prestige Panel. Grâce à cette technologie, Prestige Panel offrira à ses clients un produit hautement performant énergétiquement, tout en simplifiant le travail de ses équipes et en renforçant la sécurité sur la chaîne de production.

Plus qu'une expansion, la concrétisation d'une vision

L'ouverture de cette nouvelle usine est bien plus qu'une simple étape d'expansion. Elle est en effet la concrétisation d'une philosophie d'entreprise: faire évoluer le milieu de la construction. Chaque panneau incarne en effet un désir de bâtir différemment, avec audace, rigueur et performance. Ce nouvel établissement réaffirme l'engagement de Prestige Panel à fournir des solutions de construction innovantes, durables et répondant aux exigences les plus strictes du secteur, notamment en matière d'efficacité énergétique. Grâce à une gamme de produits flexible (modèles 450, 550, 650 et différentes options d'installation), Prestige Panel s'impose comme un acteur de changement qui allie expertise manufacturière et vision humaine pour un avenir plus durable.

Des alliances solides pour un avenir bâti sur l'innovation

L'usine, dotée d'une technologie de pointe et fruit de cet investissement stratégique, permettra non seulement d'augmenter significativement le volume de production, mais aussi d'assurer une qualité et une précision inégalées pour tous les panneaux fabriqués. « L'expansion de Prestige Panel et la réalisation de cet audacieux projet n'auraient pas été possibles sans la confiance et le soutien des partenaires financiers et institutionnels. Pour la première fois de son histoire, l'entreprise s'est tournée vers des fonds d'investissement, des institutions gouvernementales et des partenaires régionaux. Chaque dollar investi représente bien plus qu'un apport financier ; c'est un acte de confiance dans la vision de Prestige Panel. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont cru en notre mission. Leur appui a été le levier essentiel pour transformer un rêve ambitieux en une réalité concrète qui permet à Prestige Panel de continuer à innover, à créer de la valeur et à contribuer à l'économie régionale », ajoute M. Leduc.

« Nous sommes fiers de contribuer à faire évoluer le domaine de la construction et d'avoir contribué à rendre possible l'inauguration de cette usine hautement automatisée qui permettra à l'entreprise d'optimiser ses processus, de garantir une constance de qualité et d'augmenter sa capacité de production, tout en réduisant les délais et en assurant une précision incomparable », souligne Sophie Desormeaux, Directrice de compte chez Desjardins Entreprise.

« La MRC de Montcalm est fière d'avoir soutenu l'implantation de Prestige Panel à Saint-Lin-Laurentides, une entreprise qui a choisi notre région pour poursuivre son développement. Grâce à une contribution de 250 000 $ provenant du Fonds local d'investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS), ainsi qu'à un accompagnement technique offert par notre équipe, nous réaffirmons notre engagement envers l'attractivité et la vitalité économique de notre territoire », souligne de son côté Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a octroyé une contribution remboursable de 750 000 $ à l'entreprise dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle.

« Le soutien de DEC a permis à Prestige Panel d'acquérir une chaîne automatisée pour la fabrication de ses produits, renforçant ainsi sa productivité et sa compétitivité. Ce projet structurant constitue une étape clé pour l'entreprise, qui pourra diversifier ses marchés et accroître sa présence, notamment dans les autres provinces canadiennes. En appuyant cette entreprise spécialisée dans la fabrication de murs isolants structuraux, notre gouvernement contribue à rendre les chantiers de construction plus efficaces, à réduire les délais et, ultimement, à lutter contre la crise du logement tout en favorisant une économie plus forte et durable », a mentionné Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

« N'étant plus limité par des contraintes d'espaces, Solution Prestige Panel est maintenant en mesure de se dépasser et d'atteindre de nouveaux marchés. C'est en appuyant les entreprises ambitieuses qui souhaitent passer à une autre étape de leur croissance qu'Investissement Québec est en mesure de faire la différence », ajoute Bicha Ngo, PGD d'Investissement Québec.

APERÇU DE L'ENTREPRISE

Benoit Leduc - Directeur général de Prestige Panel et de Maisons usinées Côté

Diplômé en Relations industrielles de l'Université de Montréal et titulaire d'un diplôme de 2e cycle en gestion, Benoit Leduc possède un parcours solide en gestion des ressources humaines et en direction d'entreprise. Après avoir œuvré comme consultant en développement organisationnel, il se joint aux Maisons usinées Côté en 2009 à titre de directeur général, où il contribue activement à la croissance de l'entreprise par son leadership humain et mobilisateur. En 2017, il participe à l'acquisition stratégique de Prestige Panel, dont il assure également la direction générale. Reconnu pour son leadership inspirant et sa gestion centrée sur l'humain, Benoit Leduc s'impose comme un gestionnaire pragmatique, passionné et résolument tourné vers l'avenir.

À PROPOS DE PRESTIGE PANEL

Prestige Panel est une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de panneaux préfabriqués isolants destinés aux secteurs résidentiels, commercial et industriel. Son approche innovante vise à simplifier, accélérer et améliorer la performance énergétique des projets de construction. Animée par des valeurs d'évolution, de collaboration et de qualité, Prestige Panel contribue activement à transformer les pratiques du milieu de la construction, un panneau à la fois.

