La présidence indonésienne du G20 s'articulera autour du thème « Se rétablir ensemble, se rétablir plus fort », afin d'encourager tous les pays à collaborer pour parvenir à une reprise mondiale plus durable dans un contexte où la pandémie continue d'affecter tous les secteurs de la vie.

« Le système de bulles est conforme au cadre mondial actuel de prévention de la pandémie. Il s'agit d'un plan de corridor de voyage qui vise à limiter les risques de transmission en séparant les personnes impliquées dans le sommet du public dans les hôtels, les sites et autres installations de soutien lors de chaque événement ou réunion pendant et avant le sommet », a déclaré Siti Nadia Tarmizi, M. Epid, porte-parole officielle du ministère de la Santé de l'Indonésie concernant la vaccination contre la COVID-19.

Quatre bulles distinctes seront créées. La première bulle sera pour les délégués des pays du G20, y compris leur entourage principal La deuxième bulle sera pour les participants généraux et les journalistes au G20 et la troisième pour les organisateurs du sommet et les agents locaux. Enfin, la quatrième bulle sera pour l'ensemble du personnel opérationnel et de soutien qui participe aux activités quotidiennes du sommet.

Bien que 77 % à 78 % des régions des États-Unis, du Canada et de l'Amérique latine aient été partiellement vaccinées, les restrictions relatives aux voyages varient en raison de la distribution inégale des doses. Les principaux pays de la région ont un taux de vaccination de plus de 75 % , tandis que pour certains pays, celui-ci est inférieur à 40 %.

Compte tenu de cela, les mandats de vaccination, les examens médicaux réguliers et les dépistages de la COVID-19 feront partie des mesures prises au cours du sommet du G20 à Bali. Avant leur arrivée, tous les participants devront être doublement vaccinés et être en mesure de montrer leurs preuves de vaccination. Ils devront également fournir des résultats négatifs à un test PCR pris au plus trois jours avant leur départ. Pendant le sommet, les participants devront également subir un test antigénique quotidien ou un test PCR tous les trois jours tout au long de leur séjour dans la zone du système à bulles.

À propos du ministère indonésien de la Santé

Le ministère indonésien de la Santé s'est engagé à fournir des soins de santé de qualité à tous les habitants de l'Indonésie, afin de créer des communautés saines, productives et résilientes dans tout le pays. Il s'efforce d'exercer un leadership efficace dans le secteur de la santé grâce à des normes, des politiques et des lois sur la qualité de la santé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1765544/DSC_2476.jpg

SOURCE Indonesian Ministry of Health

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Daniel Simanjuntak : +6221-52907416-19, poste 116