Préserver la sécurité routière des aînés : la Fondation CAA-Québec en mode solution

QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Vieillir, ça veut dire composer avec des changements physiques et cognitifs qui finissent par influencer le niveau d'aisance derrière le volant. C'est normal! La Fondation CAA-Québec rappelle qu'il faut se préparer à ces changements et que des solutions existent afin de rester mobile, avec ou sans permis de conduire. Son guide pratique La bonne conduite n'a pas d'âge est d'ailleurs un allié précieux.

Il aide à :

repérer les signes annonciateurs de comportements inadaptés;

présenter des options pour adapter le véhicule afin que le conducteur ait une meilleure vision;

aborder les questions plus pointues ou délicates et trouver des pistes pour surmonter les résistances.

Ce guide est assurément d'actualité puisque le Québec grisonne de plus en plus. Selon le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations CIRANO, en 2017, près de 20% de la population avait 65 ans ou plus. En 2037, cette tranche d'âge représentera le quart de la population québécoise1. Fait plutôt rassurant, bien que plus nombreux qu'auparavant, les aînés demeurent sous-représentés dans le bilan des accidents routiers avec dommages corporels comparativement aux plus jeunes (16-24 ans)2.

Expérimentés et respectueux du Code de la sécurité routière, les aînés sont un exemple à suivre. Cela dit, ils gagneront, ainsi que leur entourage, à prévoir les ajustements nécessaires pour rester derrière le volant en toute sécurité aussi longtemps que possible.

Après le permis, la vie continue

Plusieurs frémissent à l'idée de devoir abandonner leur permis de conduire par crainte de perdre leur autonomie et leur liberté. « Rien de plus naturel quand on est libre de ses allées et venues depuis 40, 50 ou 60 ans. La clé dans tout ça, c'est d'être prêt à faire face au changement comme conducteur et comme proche de ce dernier », mentionne Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec.

« La capacité à conduire, c'est une question de santé physique et cognitive. Malgré le fait qu'il vient un temps où il faut renoncer à conduire, il est possible de rester 100% mobile. Il s'agit de se donner les bons outils pour y arriver et planifier les changements. »

- Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec

Prendre sa retraite de la conduite, ça se prépare!

Avant que les aînés pensent à se départir de leur permis de conduire, la Fondation leur propose quelques actions ou encore des aménagements dans leurs habitudes afin de faciliter l'éventuelle transition :

Consulter le guide pratique La bonne conduite n'a pas d'âge

Envisager un cours de conduite d'appoint

Participer aux journées thématiques de la Fondation qui offrent la conférence La bonne conduite n'a pas d'âge, les ateliers AutoAjuste, pour un meilleur confort derrière le volant, et des activités sur simulateur de conduite

Et comme le rappelle l'éditorial du Magazine CAA-Québec, les proches ont un rôle essentiel à jouer. Ils gagneront à être impliqués dans la démarche en restant attentifs aux comportements à risque, comme une lenteur excessive ou encore le non-respect de la signalisation routière à répétition. Leur présence et leur réconfort faciliteront la transition et accroîtront la confiance d'un aîné pour la suite.

Un 2e lunch-bénéfice

C'est d'ailleurs sous le thème des aînés et de la conduite automobile que la Fondation CAA-Québec a tenu son 2e lunch-bénéfice le 6 novembre, qui a réuni près de 200 personnes du milieu des affaires ainsi que des intervenants en sécurité routière au Centre des sciences de Montréal. Lors de ce rassemblement, la Fondation a reçu trois invités, soit Robert Poëti, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec et proche d'un aîné ayant dû renoncer à la conduite automobile, le Dr David Lussier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, et Marouane Bel Fakir, conseiller régional en partenariat de sécurité routière pour la SAAQ. Ils ont partagé leur expérience d'accompagnement des aînés en processus de renonciation au permis de conduire. Un sujet qui soulève beaucoup de questionnements et revêt une importance toujours plus grande.

À propos de la Fondation CAA-Québec

Créée en 2008, la Fondation CAA-Québec a pour mission de contribuer à l'avancement du savoir en sécurité routière. Pour ce faire, elle réalise des recherches et agit comme ressource complémentaire aux spécialistes et organismes québécois actifs dans ce domaine. Rappelons que CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'habitation et de l'assurance.

____________________________ 1 https://qe.cirano.qc.ca/theme/demographie/population/graphique-part-65-ans-plus-population 2 Société de l'assurance automobile du Québec

