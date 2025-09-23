Préservation de l'eau: avant la goutte de trop !

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - C'est avec une campagne radio au jingle entraînant que la campagne Pensez Bleu a débuté le 23 juin dernier et qui se poursuit aussi cet automne, avec l'objectif de sensibiliser la population québécoise à l'adoption de bonnes pratiques à l'égard de la protection et de l'utilisation durable de l'eau. Cette initiative, qui a été lancée en 2024 et propulsée par Réseau Environnement, est financée par le Fonds bleu dans le cadre du Plan national de l'eau de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

« Réseau Environnement est fier de lancer l'édition 2025 avec des contenus positifs, ludiques et interactifs qui prônent les bons gestes simples au quotidien plutôt que de pointer les mauvais. Plusieurs nouveaux outils ont été élaborés pour rejoindre et sensibiliser l'ensemble de la population et les messages qui ont été développés sont accessibles, porteurs et viennent déconstruire certains mythes.

La conscientisation et l'adoption de bonnes pratiques durables de consommation d'eau et de comportements aquaresponsables sont essentiels pour assurer la protection de notre richesse collective. » de mentionner d'entrée de jeu le président-directeur général de Réseau Environnement et ambassadeur de l'édition 2025 de la campagne, Mathieu Laneuville.

Un geste, un impact : sauver l'eau commence avec nous

L'eau est une ressource précieuse mais épuisable, et les gestes du quotidien ont plus d'impact qu'on ne le croit. Les ménages québécois consomment en moyenne plus de 245 litres d'eau par personne chaque jour (source: Rapport annuel de l'usage de l'eau potable 2023). Cette statistique démontre l'urgence d'une meilleure gestion de l'eau et l'importance d'adopter des comportements responsables.

Cinq grands axes

La campagne repose sur cinq grands axes qui sont déployés sur différentes plateformes, notamment à la radio, sur une application de streaming vidéo et sur les réseaux sociaux, mettant en relief des gestes simples, efficaces et qui ont un impact concret sur la préservation de notre ressource la plus précieuse :

Des outils innovants s'adressant particulièrement aux hommes

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation de cette année, une attention particulière a été portée à la conception d'outils spécifiquement pensés pour interpeller les hommes de moins de 50 ans et les inciter au changement. Des stratégies ciblées ont été développées afin de les rejoindre efficacement en tenant compte de leurs réalités, habitudes de consommation médiatique et préférences communicationnelles.

Des capsules vidéo TikTok : le PDG et ambassadeur de Réseau Environnement a participé à la réalisation de certaines capsules informatives grand public sur l'eau.

Des vidéos en motion design « Jo et la goutte de trop », mettant en scène Jo, un héros qui découvre 10 situations où il transforme ses mauvaises habitudes en bonnes pratiques pour préserver l'eau.

Des messages radio de sensibilisation qui prônent les bons gestes à adopter au quotidien.

️Une série de balados a aussi été produite dans laquelle des façons d'économiser l'eau sont proposées.

« L'innovation et la créativité sont nécessaires pour susciter l'intérêt du public et amener un changement de comportement. Adopter une habitude demande du temps, de la persévérance et peut prendre jusqu'à 30 jours avant de devenir un automatisme », précise M. Laneuville.

Toutes les ressources, vidéos et articles sont disponibles sur Pensez Bleu et ses réseaux sociaux.

Chaque goutte compte : une décision aujourd'hui, un avenir préservé

« Et si chaque geste comptait bien plus qu'on ne l'imagine? L'eau est une ressource précieuse, mais vulnérable. Sa préservation repose sur l'implication de chacune et de chacun de nous. Nous avons un rôle essentiel dans la gestion responsable de cette richesse naturelle. Protéger l'eau, c'est simple: un geste à la fois suffit pour faire la différence. Les actions d'aujourd'hui auront des répercussions durables sur notre avenir commun. C'est un pari gagnant, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour notre économie et les générations futures. » conclut le PDG de Réseau Environnement.

À propos de Réseau Environnement

Réseau Environnement est le principal regroupement de spécialistes en environnement au Québec, dédié à favoriser l'émergence de solutions basées sur la science et les meilleures pratiques. Porté par ses valeurs d'expertise, de collaboration et d'innovation, Réseau Environnement œuvre à réussir la transition vers un monde durable. Ses membres, issus des secteurs public, privé et académique, interviennent dans des domaines clés tels que l'eau, l'air, les matières résiduelles, les changements climatiques et la biodiversité pour bâtir un Québec plus vert et résilient.

