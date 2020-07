Le promoteur Carbonleo convie les citoyens à deux soirées d'information publiques en plein air les 14 et 15 juillet au Théâtre Ciné-Parc Royalmount

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Carbonleo, promoteur du projet Royalmount, tiendra des soirées d'information publiques en plein air les 14 et 15 juillet prochains au Théâtre Ciné-Parc Royalmount, à 17 h 30, afin de présenter le projet transformé de ce quartier innovant aux citoyens intéressés.

La direction de Carbonleo qui tient à exposer les avantages et les caractéristiques du projet a décidé d'adopter une formule en plein air en raison de la pandémie, et ce, pour assurer des présentations en toute sécurité et dans le respect des exigences sanitaires. Ces rencontres constituent une étape importante d'un processus de consultation publique mené depuis 2019. La présentation du projet pourra permettre jusqu'à 250 inscriptions dans une formule originale permettant d'observer les règles approuvées par la santé publique en temps de pandémie.

Depuis son dévoilement initial, le projet Royalmount a largement bénéficié des commentaires constructifs de différentes parties prenantes permettant un enrichissement important de sa forme initiale et, plus que jamais, la création d'un véritable milieu de vie à échelle humaine pour les collectivités métropolitaines et locales.

« Dès février, notre équipe était très enthousiaste à l'idée de présenter un projet plus riche et largement amélioré. Cette nouvelle vision de Royalmount a été rendue possible grâce aux consultations et aux commentaires constructifs des citoyens et des experts. Les 14 et 15 juillet, c'est un projet transformé que nous présenterons aux citoyens, soit un quartier éco-innovant 100 % piétonnier comportant un important volet résidentiel, beaucoup plus d'espaces verts, des services de proximité, un volet commercial, tout comme une offre culturelle. Nous avons répondu aux demandes formulées afin de créer un véritable milieu de vie à l'image des citoyens de Montréal. La solution d'utiliser le ciné-parc nous a semblé idéale pour répondre aux exigences de santé publique et afin d'assurer la sécurité des participants que nous espérons nombreux. Il est primordial pour nous de présenter le projet dans sa version transformée et tournée vers l'avenir », a déclaré Andrew Lutfy, président et chef de la direction de Carbonleo.

Pour s'inscrire

Il est essentiel de s'inscrire à l'avance à l'une des deux séances d'information les 14 et 15 juillet, à 17 h 30. Les rencontres se tiendront au Théâtre Ciné-Parc Royalmount, situé au 8315 chemin Royden, à Mont-Royal, tout près du métro De la Savane. Chacune des présentations pourra accueillir 250 inscriptions par soir, soit 50 personnes assises pour les gens qui viendront en transport actif et 200 véhicules, le tout permettant de respecter la distanciation sociale nécessaire pour assurer la sécurité des citoyens.

Les inscriptions pour les citoyens peuvent se faire via le site web au www.royalmount.com/fr.

Les représentants des médias qui désirent participer doivent communiquer au 514 212-7812 afin de réserver leur place.

Carbonleo à l'écoute

Depuis 2019, plus de 30 experts et intervenants se sont penchés sur des thématiques essentielles pour faire de Royalmount un projet rassembleur. L'ensemble du projet a connu une grande évolution et a bonifié l'offre résidentielle, le design urbain, la cité-jardin verticale et l'offre culturelle.

Des rencontres et activités ont été mises en œuvre afin d'écouter et enrichir le projet grâce à la mise en œuvre de tables rondes avec des experts de différents domaines, différentes séances de consultation dans des endroits publiques et des discussions en ligne avec les citoyens où 350 idées et commentaires ont été recueillis.

Des activités citoyennes ont eu lieu à Mont-Royal, à la station de métro De La Savane et dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Il en est ressorti, l'ajout d'un volet résidentiel pour contribuer à la diversification du secteur et à l'intégration accrue d'un verdissement adapté aux quatre saisons misant sur l'économie circulaire proposant des espaces verts accessibles et modulables par le citoyen. Un accent particulier a été porté sur la mobilité et sur les solutions à apporter pour contribuer à désenclaver le secteur, favoriser le transport électrique actif et collectif, connecter les infrastructures à celles des quartiers avoisinants, et aussi, limiter la place de l'automobile.

L'offre commerciale et l'offre culturelle ont aussi fait l'objet d'une attention particulière afin de répondre aux attentes des citoyens d'offrir une expérience diversifiée, distincte et complémentaire au centre-ville, tout comme pour intégrer des commerces de proximité et indépendants, et pallier le manque actuel d'offres dans le secteur.

Le projet, comme souhaité, reflète plus que jamais l'identité montréalaise et capture l'essence de Montréal par l'architecture, l'aménagement, l'art et les services de proximité. C'est un milieu de vie serein, végétalisé, adapté aux nouveaux modes de vie et aux exigences des citoyens pour une mobilité active et une empreinte environnementale réduite.

Le projet transformé en bref

Sur le plan environnemental

Un milieu de vie complet et éco-innovant avec 4 500 unités d'habitation ;

Des services de proximité ;

Une passerelle piétonne et cycliste couverte et accessible à l'année menant au métro De la Savane ;

Plus d'espaces de verdissement et installations communautaires ;

Un boisé urbain ;

Un sentier linéaire piétonnier de 3,8 km, un projet « POD » ( Pedestrian-Oriented Development ) ;

) ; Un parc central et des services communautaires ;

1,5 km de pistes cyclables raccordées au réseau existant et 500 stationnements pour les vélos ;

Concept innovant de ferme à la table avec un approvisionnement des restaurateurs à même la ferme urbaine de Royalmount ;

100 % des toits blancs ou végétalisés et jardins verticaux pour les édifices d'habitation ;

Un projet visant une double certification LEED OR pour son bâtiment commercial dont l'objectif est d'être 100 % carboneutre et une certification LEED ND pour l'ensemble du projet ;

Utilisation de géothermie et de récupération des eaux pluviales ; offre limitée de stationnements respectant les exigences minimales ;

Stationnement sous terrains et près de 150 bornes de recharge électrique, bien davantage de ce qui est requis par la certification LEED ;

Amélioration de la fluidité des voies routières de service aux abords du site grâce à la collaboration des différents paliers de gouvernements.

Sur les plans culturel et commercial

Réduction de l'offre scénique à la faveur des acteurs du milieu culturel avec le retrait de la scène extérieure et des deux salles de spectacles initialement prévues ;

Maintien d'une salle multifonctionnelle pour les spectacles holographiques et/ou des compétitions de e-gaming ;

Offre commerciale réduite, adaptée aux nouvelles réalités du marché ;

Ajout d'un service de livraison par véhicules électriques.

« Nous sommes fiers de cette nouvelle mouture du projet qui intègre plus d'espaces verts et un volet résidentiel. Elle représente en tout point l'esprit de collaboration qui nous a permis avec l'apport d'une trentaine d'experts et d'intervenants, de groupes de citoyens, de citoyens particuliers et d'organisations impliquées d'élever une fois de plus la barre de l'excellence. Lors des rencontres du 14 et du 15 juillet, je suis certain que plusieurs se reconnaîtront dans les améliorations proposées, et plus que jamais, je suis convaincu que le projet Royalmount est à l'image des besoins et des aspirations des Montréalais pour un milieu de vie à échelle humaine », a déclaré le vice-président exécutif et associé de Carbonleo, M. Claude Marcotte.

