Présentation du test TOEFL® EssentialsMC - la nouvelle évaluation de pointe de la langue anglaise au monde

ETS lance le nouvel ajout à la famille d'évaluations TOEFL®, offert en août 2021

PRINCETON, New Jersey, 20 mai 2021 /CNW/ - ETS a annoncé aujourd'hui le lancement d'une toute nouvelle évaluation de compétence en anglais, le test TOEFL®EssentialsMC. Le test TOEFL Essentials devient le deuxième test de maîtrise de la langue anglaise pour enjeux élevés de la famille d'évaluations TOEFL®. Il s'ajoute au test TOEFL iBT® lancé il y a plus de 15 ans. En outre, TOEFL Essentials est le premier test de langue anglaise qui offre la combinaison idéale d'accès pratique et abordable recherché par les étudiants et de qualité en laquelle les institutions ont confiance. L'inscription sera ouverte le jeudi 17 juin pour les personnes qui désirent passer le test pour les administrations qui commenceront à compter du samedi 21 août.

Le test TOEFL Essentials est un test d'anglais polyvalent qui évalue quatre compétences : l'écoute, la lecture, l'expression orale et l'écriture. Il est conçu pour les admissions à l'université et d'autres décisions à enjeux élevés. Il mesure une combinaison de compétences scolaires et générales en anglais, soit celles qui sont nécessaires en classe et à l'extérieur (p. ex., stages et entrevues). De plus, l'évaluation fournit aux établissements des renseignements plus détaillés grâce à des échantillons écrits et oraux tirés du test, à des mesures supplémentaires des compétences de base et à un énoncé vidéo personnel unique - un bref enregistrement vidéo sans note qui permet aux candidats de mettre en valeur leur personnalité unique.

Voici les principaux faits saillants du test :

Contenu : 50 % de niveau scolaire, 50 % de niveau général

50 % de niveau scolaire, 50 % de niveau général Format : adaptatif à étapes multiples avec des tâches courtes et rapides qui s'ajustent en fonction du niveau de compétence

adaptatif à étapes multiples avec des tâches courtes et rapides qui s'ajustent en fonction du niveau de compétence Longueur : environ une heure et demie

environ une heure et demie Lieu : à la maison, avec la meilleure garantie de sécurité humaine de sa catégorie fournie par ProctorU ® , semblable au modèle bien établi de l'édition à domicile TOEFL iBT ® .

à la maison, avec la meilleure garantie de sécurité humaine de sa catégorie fournie par ProctorU , semblable au modèle bien établi de l'édition à domicile . Caractéristiques : résultats instantanés en lecture et en écoute à la fin du test, résultats MyBest ® et rapports de résultats gratuits et illimités

résultats instantanés en lecture et en écoute à la fin du test, résultats et rapports de résultats gratuits et illimités Prix : varie selon l'emplacement; entre 100 et 120 dollars américains

varie selon l'emplacement; entre américains Note : Les sections portant sur la communication orale et écrite sont notées par des évaluateurs pour assurer l'exactitude et l'équité

Le test TOEFL Essentials et le test TOEFL iBT sont similaires en ce sens qu'il s'agit de tests d'anglais de haute qualité, valides et fiables qui évaluent quatre compétences et sont utiles dans le cadre de décisions dont les enjeux sont élevés. Cependant, ils sont différents sur le plan de l'approche de la mesure des compétences, de la conception et de l'expérience même du test. Ainsi, ils peuvent tous deux être utilisés comme mesures autonomes de la maîtrise de l'anglais par les établissements dans leur portefeuille de tests acceptés.

« Bien que le test TOEFL iBT ait cimenté sa place en tant que référence dans le domaine des admissions internationales, nous élargissons notre portefeuille avec le test novateur et polyvalent TOEFL Essentials, et ce, pour permettre aux élèves de choisir un test TOEFL qui répond le mieux à leur style et à leurs préférences d'évaluation », a déclaré Srikant Gopal, directeur général du programme TOEFL. « Le test TOEFL Essentials et le test TOEFL iBT peuvent aider les élèves à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixé, et nous sommes ravis de continuer à profiter du patrimoine du TOEFL en matière de qualité et d'équité pour soutenir les parcours éducatifs des étudiants dans le monde entier. »

Au cours des prochaines semaines, ETS publiera le cadre de conception de recherche TOEFL Essentials, des détails relatifs à l'échelle de notation, les tableaux de comparaison des notes et les recommandations sur les exigences en matière de notes afin que les établissements puissent prendre des décisions éclairées au sujet de l'acceptation et établir les exigences en matière de notes en fonction de leurs besoins individuels. Dans un récent sondage mené auprès de près de 250 établissements dans le monde, 95 % d'entre eux ont indiqué qu'ils seraient susceptibles d'accepter le test TOEFL Essentials, et 90 % considèrent que le test est bénéfique pour attirer de nouveaux candidats à leur programme.

À ce jour, plusieurs universités ont déjà manifesté leur acceptation.

« La dernière année a mené notre établissement à envisager des options pratiques pour les tests de langue anglaise, mais les préoccupations relatives à la validité et à la fiabilité nous ont incités à la prudence », a déclaré Bryan Boudreau, coordonnateur de l'engagement international des étudiants, Bureau des admissions, Bob Jones University (Caroline du Sud, États-Unis). « Après de nombreuses décennies de succès scolaire, nous en sommes venus à faire confiance à la marque TOEFL. Nous avons été ravis de découvrir cette nouvelle option qui allie commodité et fiabilité. Notre corps professoral était très enthousiaste et a convenu que TOEFL Essentials leur fournira ce dont ils ont besoin pour appuyer la réussite des élèves. »

Selon Raffi Muroy, directeur de l'admission internationale à l'Université de Suffolk (Massachusetts, États-Unis), « À Suffolk, nous valorisons l'accès et les possibilités. Cela fait partie de notre mission fondamentale et de notre énoncé d'objectif. Tout ce qui peut donner aux candidats l'accès et l'occasion de poursuivre des études supérieures est très cher à nos yeux. Nous faisons confiance à TOEFL et à ETS et nous croyons que c'est une excellente initiative de leur part pour offrir aux élèves des options précieuses. »

Pour en savoir plus sur le test, y compris sur l'inscription, la préparation du test, les résultats, les FAQ et plus encore, visitez www.ets.org/toefl/essentials.

À propos de ETS

À ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité en matière d'éducation pour les gens du monde entier en créant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. ETS offre des services aux particuliers, aux établissements d'enseignement et aux organismes gouvernementaux. L'entreprise propose des solutions personnalisées pour la certification des enseignants, l'apprentissage de la langue anglaise et l'éducation primaire, secondaire et postsecondaire. Elle mène aussi des recherches, des analyses et des études sur les politiques en matière d'éducation. Fondée en tant qu'organisme sans but lucratif en 1947, ETS développe, administre et évalue plus de 50 millions de tests par an, y compris les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations de la Praxis Series® dans plus de 180 pays, au sein de plus de 9 000 emplacements dans le monde.

SOURCE ETS

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Stephanie Winters, 1 609-359-5789, [email protected]