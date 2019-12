Présentation du projet de loi no 497 - Le Parti Québécois réclame la création d'une fonction de Protecteur des aînés

QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin à l'Assemblée nationale, le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés et les proches aidants ainsi qu'en matière de solidarité sociale, Harold LeBel, a présenté le projet de loi no 497, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne dans le but de renforcer la protection des droits des personnes aînées et de créer la fonction de Protecteur des aînés.

EN BREF

Le Parti Québécois a présenté un projet de loi pour qu'on protège mieux les personnes aînées.

Ce projet de loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne dans le but de renforcer la protection accordée aux personnes aînées.

Il étend la protection contre l'exploitation des personnes aînées et handicapées à toute forme de maltraitance.

Il crée également un Protecteur des aînés relevant de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Nous avons besoin d'une instance indépendante pour veiller au respect des droits des personnes aînées.

Pour continuer de bâtir une société juste, celle-ci doit impérativement se doter d'une ressource dédiée entièrement à protéger et à défendre les droits des personnes aînées. « À titre de vice-président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Protecteur des aînés pourra soutenir et accompagner les gens dans le besoin, entendre les plaintes et les dénonciations, inspecter les résidences et formuler des recommandations au gouvernement, bref, contribuer à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes aînées. Il agira comme une espèce de "voie rapide" pour elles, car elles n'ont pas le luxe de pouvoir attendre », a d'abord déclaré Harold LeBel.

« Le Protecteur des aînés aura comme mandat de limiter et de prévenir le plus possible la maltraitance, quel que soit le visage qu'elle emprunte. Pour ce faire, notre projet de loi étend la protection contre l'exploitation accordée aux personnes aînées ou handicapées à toutes les formes de maltraitance - qu'elle soit physique, psychologique, financière, sexuelle, etc. J'invite le gouvernement à accueillir favorablement notre projet de loi; c'est ce qu'il peut faire de mieux pour les aînés du Québec », a ajouté le porte-parole.

« Force est de constater que chaque jour amène une nouvelle histoire d'horreur à propos d'une personne aînée qui se trouve abusée. Pensons aussi à la maltraitance organisationnelle, causée entre autres par le manque de personnel - même si celui-ci fait de son mieux -, les mauvaises conditions de travail et la désuétude des équipements et des installations. Or, la situation, si on se fie à la courbe démographique, ne va pas s'améliorer de sitôt; le nombre d'aînés continuera d'augmenter au Québec, et rapidement. La défense de leurs droits devient donc un enjeu majeur, l'un des plus importants du XXIe siècle, d'ailleurs », a conclu Harold LeBel.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

