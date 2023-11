THUNDER BAY, ON, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Contact North | Contact Nord a annoncé aujourd'hui le lancement de Tutorat IA pro, une application gratuite d'intelligence artificielle conçue pour appuyer l'apprentissage de la clientèle étudiante.

Vous pouvez y accéder à l'adresse www.tutoratiapro.ca .

Présentation de Tutorat IA pro, un compagnon d'apprentissage personnel gratuit Post this

Le Tutorat IA pro :

Invite la clientèle étudiante à participer activement dans des conversations dynamiques et ouvertes, à exprimer ses pensées et à explorer des idées sur tout sujet d'intérêt, à tout niveau scolaire.

Permet à la clientèle étudiante de personnaliser son expérience d'apprentissage afin de maîtriser les concepts à son propre rythme.

Inclut des fonctions pour faciliter le rappel et la révision des faits appris.

Permet à la clientèle étudiante de copier et de coller les relevés de notes, des observations ou des articles dans l'application Tutorat IA pro afin de bénéficier d'un service de tutorat.

Le Tutorat IA pro fonctionne sur les téléphones intelligents, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, rendant l'apprentissage accessible, souple et utile.

Le Tutorat IA pro est gratuit. L'application ne nécessite pas de connexion et ne garde pas la trace des utilisatrices et utilisateurs.

« Le Tutorat IA pro utilise la puissance de l'intelligence artificielle pour permettre à la clientèle étudiante de perfectionner ses compétences et ses connaissances n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel sujet », a déclaré Maxim Jean-Louis, président -- directeur général de Contact North | Contact Nord.

Contact North | Contact Nord soutient l'innovation dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage par la mise à l'essai et la recherche appliquée de nouveaux modes de prestation faisant appel à la technologie, et partage l'information à l'échelle provinciale, nationale et internationale.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Rick Sleaver, directeur, Marketing de recrutement, Communications, Analyse de données et Développement, au 416 225-0819 ou par courriel à [email protected].

SOURCE Contact Nord