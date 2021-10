« Nous pensons que Prodigy constitue un progrès significatif pour la tâche souvent difficile de purifier les peptides. Il est stimulant d'offrir ce système au marché, car il s'imbrique dans notre volonté d'améliorer la production de peptides », a déclaré Jonathan M. Collins, vice-président, Développement des affaires. Avec la mise sur le marché de Prodigy, CEM offre désormais une gamme complète d'instruments de synthèse et de purification pour la production de peptides.

À propos de CEM

CEM Corporation, une entreprise privée établie à Matthews, en Caroline du Nord, est un important fournisseur d'instruments de laboratoire. La société a des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France et au Japon, ainsi qu'un réseau mondial de distributeurs. CEM conçoit et fabrique des systèmes pour les sciences de la vie, la chimie analytique et les usines de traitement dans le monde entier. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans de nombreuses industries, y compris en pharmaceutique, en biotechnologie, en traitement chimique et alimentaire et en recherche universitaire.

