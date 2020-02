Présentation de madame Chantal Parent, nouvelle présidente du conseil d'administration du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la séance du conseil d'administration (CA) tenue le 19 février dernier, madame Chantal Parent a été élue présidente du conseil du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle était vice-présidente depuis 2018 et siège au CA depuis 2016.

Elle succède ainsi à monsieur Sébastien Boucher-Lavallée qui occupait la présidence depuis novembre 2016.

Détentrice d'un Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) en gestion de l'information et des systèmes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'un titre comptable CPA et CMA, la nouvelle présidente est particulièrement appréciée pour sa rigueur et son professionnalisme. Plusieurs employeurs et clients pourraient témoigner de la qualité de sa gestion financière et de ses interventions axées sur les résultats.

Riche de son expertise en comptabilité financière et management, madame Parent saura assurer la pérennité des investissements et des projets entrepris pour l'accroissement de l'impact du Cégep sur sa vie étudiante et la communauté.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est fier de pouvoir compter sur l'expérience et le savoir-faire d'une gestionnaire chevronnée comme madame Chantal Parent.

