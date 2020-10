Présentation de la nouvelle équipe du Conseil du système alimentaire montréalais

Le conseil de politique alimentaire de Montréal se dote de nouvelles expertises

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la journée mondiale de l'alimentation, le Conseil du système alimentaire montréalais (Conseil SAM) présente sa nouvelle équipe.

Avec un appel de candidatures pour les membres sélectionnés lancé au mois d'août, le Conseil SAM s'est donné l'objectif d'amener une grande diversité d'expertise autour de la table.

« Nous avons maintenant des experts sur les aspects économiques, écologiques et socio-sanitaires de l'alimentation à Montréal, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble, » se réjouit Richard Daneau, porte-parole du Conseil SAM et PDG de Moisson Montréal. « Au moment où la population montréalaise et les entrepreneurs bioalimentaires vivent de défis de taille, on se dote des partenaires essentiels pour mettre en œuvre des solutions durables ».

Rappelons que le Conseil SAM vient de dévoiler, le 1ier octobre dernier, son plan d'action intégré 2020-2022.

Le Conseil SAM est composé de membres statutaires et membres sélectionnés. Les membres statutaires sont nommés par les partenaires institutionnels tels que la Ville de Montréal, la Direction régionale de santé publique, et le Ministère de l'agriculture, pêcheries et de l'alimentation du Québec. Les membres sélectionnés proviennent de la société civile : du milieu communautaire, des regroupements d'entrepreneurs, des chercheurs, et du mouvement écologique.

« Depuis que nous avons lancé le Conseil SAM le 16 octobre 2018, nous avons fait un gros travail de consolidation de la gouvernance et de planification stratégique, et je tiens à remercier tous les collègues qui ont apporté leur contribution, » dit M. Daneau.

« Nous passons maintenant à une phase de mise en œuvre avec l'espoir qu'en travaillant ensemble, nous pouvons réaliser la vision du Conseil SAM d'une alimentation saine, diversifiée, de proximité, abordable et durable pour tous et toutes. »

Le Système alimentaire montréalais est un réseau de plus de 200 partenaires soutenus par Montréal - Métropole en santé, membre du Collectif des TIR-SHV (Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie).

Renseignements: Anne Marie Aubert, coordonnatrice du Conseil SAM, [email protected], 514-952-3505

