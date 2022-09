BEIJING, 23 septembre 2022 /CNW/ - Le 20 septembre, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Grèce, l'événement intitulé « Dreams of Youth, Together to Growth » lancé dans le cadre du Global Youth Multicultural Forum et parrainé conjointement par Guohua Energy Investment Co. Ltd de China Energy Investment et l'Institut chinois pour la stratégie de communication internationale du China International Communications Group (CICG) s'est tenu à Beijing et à Athènes par liaison vidéo.

Séance de Beijing (ci-dessus) Séance d’Athènes (ci-dessous) Lien vers la liaison vidéo (PRNewsfoto/Center for International Cultural Communication, China International Communications Group (CICC))

Des invités d'institutions gouvernementales et d'entreprises chinoises et grecques ont tenu un dialogue par visioconférence en nuage impliquant des représentants de la jeunesse grecque et d'entreprises chinoises en Grèce, des représentants de la jeunesse chinoise issus d'entreprises et du milieu universitaire et des participants de divers secteurs, y compris des célébrités du Web en Grèce. Tous les participants ont profité d'échanges chaleureux et amicaux sur des sujets comme l'amitié traditionnelle, l'histoire et la culture, et les rapports commerciaux entre les deux pays.

Ioannis Smyrlis, secrétaire général des Relations économiques internationales et des Affaires extérieures du ministère des Affaires étrangères de Grèce, Georgios Iliopoulos, ambassadeur de Grèce en Chine, Xiao Junzheng, ambassadeur de Chine en Grèce, Lu Cairong, vice-président de la China International Communication Group (CICG), et Yang Jiping, vice-directeur général de la China Energy Investment Corporation, ont été invités à assister à l'événement et ont prononcé des discours.

L'événement a permis de traiter de nombreux sujets, répartis dans deux endroits. Lors de la séance consacrée au dialogue des jeunes, des représentants du centre pour les technologies énergétiques durables de Guohua Energy Investment Co, Ltd, d'Europe Renewable Energy et de l'Institut de recherche de la CNOOC ont discuté du développement et de l'application pratique de l'énergie verte à l'échelle mondiale, ainsi que de la transformation et de la modernisation des entreprises énergétiques de la Chine face à une nouvelle vague de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle. Des représentants d'employés grecs de la Bank of China, d'Huawei et de ZTE ont fait part de leurs réflexions sur le travail au sein d'entreprises chinoises et de leurs points de vue sur l'esprit d'entreprise chinois.

Des représentants de l'Institut Confucius de l'Université de Thessaly, de l'Institut Confucius de l'Université d'économie d'Athènes et d'autres institutions et sociétés ont échangé sur l'histoire et la culture de la Chine et de la Grèce, ainsi que sur l'apprentissage des langues avec le professeur de l'École d'histoire de l'Université normale de la capitale et le professeur de l'École d'histoire et de culture de l'Université du Shandong. Le dialogue chaleureux, animé et amical a permis aux jeunes des deux pays de mieux se comprendre et de développer une amitié plus étroite, ce qui favorise les échanges entre les deux civilisations.

L'initiative sino-grecque sur le développement durable de la jeunesse a été officiellement lancée en présence d'invités et de jeunes représentants de la Chine et de la Grèce. L'Initiative propose que les jeunes des deux pays s'unissent pour promouvoir le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et contribuent à créer un monde meilleur.

Au cours de l'événement, des danses traditionnelles et des spectacles d'instruments de musique de la Chine et de la Grèce ont également été présentés à Athènes et à Pékin, mettant ainsi en valeur le charme et l'harmonisation de ces deux civilisations anciennes.

