EINDHOVEN, Pays-Bas, 19 février 2026 /CNW/ - Ouvrant une nouvelle ère de sécurité centrée sur les informations, IQSIGHT est le prolongement de Bosch Video Systems, qui propose la synergie parfaite entre ingénierie fiable et données visuelles en temps réel pour permettre aux organisations et aux entreprises de voir clairement, d'agir en toute confiance et d'améliorer leurs résultats dans des environnements où chaque seconde compte.

IQSIGHT élargit les capacités vidéo conçues sur la base de l'IA pour éliminer les angles morts et favoriser une prise de décision plus rapide, fondée sur les données. Bien que la marque ait beaucoup évolué, ses fondements demeurent inchangés : plus de 60 ans d'excellence en ingénierie, de fiabilité et d'engagement inébranlable au service de l'innovation en matière de sécurité vidéo.

« À mesure que les environnements de sécurité deviennent plus dynamiques et complexes, les clients ont besoin d'informations fiables », a déclaré Sabrina Stainburn, cheffe de la direction de IQSIGHT. « IQSIGHT fournit des alertes et des renseignements précis et fiables qui aident les équipes à prévoir les événements et les tendances pour prendre des décisions rapides et appropriées. Nos solutions bénéficient d'un solide héritage de performance éprouvée, même dans des environnements difficiles, et nous nous appuyons sur cet atout pour répondre aux menaces en constante évolution auxquelles nos clients sont confrontés. »

Des informations efficaces dans le monde réel

IQSIGHT va au-delà de la vidéosurveillance traditionnelle pour transformer les données vidéo en renseignements pratiques et exploitables. Les informations sont fournies en périphérie de réseau et dans les environnements existants de système de gestion vidéo, et les capacités en nuage sont appliquées uniquement là où elles apportent une valeur ajoutée pour assurer des résultats fiables, sans complexité ni frais généraux inutiles. Cette approche centrée sur les informations produit des résultats basés sur les solutions dans tous les secteurs où la sécurité, la continuité des activités et la performance opérationnelle sont étroitement liées.

Au salon ISC West, du 25 au 27 mars à Las Vegas, IQSIGHT mettra en avant ses offres fondées sur l'IA, conçues pour résister à la pression opérationnelle et fournir des renseignements pratiques et fiables dans les domaines de l'éducation, de l'administration publique, des infrastructures essentielles, du transport et des villes intelligentes. Principaux produits :

Logiciel d'analyse avancée, qui délivre des renseignements sur la classification des objets, le comptage et la détection des attributs, notamment les modèles de véhicules et les couleurs des vêtements des personnes, afin de permettre aux clients de passer d'une réponse réactive à une amélioration proactive

sur la classification des objets, le comptage et la détection des attributs, notamment les modèles de véhicules et les couleurs des vêtements des personnes, afin de permettre aux clients de passer d'une réponse réactive à une amélioration proactive Compréhension de la scène pilotée par l'IA générative , qui interprète des environnements complexes et détecte ce qui se passe sans avoir besoin d'entraînement sur des comportements précis

, qui interprète des environnements complexes et détecte ce qui se passe sans avoir besoin d'entraînement sur des comportements précis Nouvelle plateforme axée sur les informations d'IQSIGHT , qui alimente la dernière génération de caméras des séries FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR ou DINION 7100s

, qui alimente la dernière génération de caméras des séries FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR ou DINION 7100s Résultats évolutifs et fondés sur des données probantes, obtenus en collaboration avec les principaux partenaires du système de gestion vidéo, Genetec et Milestone

Pour en savoir plus sur ces nouvelles et les dernières actualités, veuillez consulter le site iqsight.com .

À propos de IQSIGHT

Anciennement Bosch Video Systems, IQSIGHT possède plus de 60 ans d'expérience en ingénierie. En proposant une sécurité vidéo centrée sur les informations qui aide les organisations et les entreprises à voir clairement dans leur environnement, à comprendre le contexte en temps réel et à agir en toute confiance, IQSIGHT transforme la vidéo en données exploitables afin que les dirigeants puissent prendre plus tôt de meilleures décisions. IQSIGHT offre une gamme éprouvée de solutions vidéo conformes aux lois américaines d'autorisation de la défense nationale (NDAA) et sur les accords commerciaux (TAA), à l'image des caméras FLEXIDOME, AUTODOME et MIC, étayées par plus de 600 brevets et conçues pour fonctionner de manière fiable à long terme.

Relations avec la presse :

[email protected]

