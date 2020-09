Présentation d'ALTRA, la solution innovante éprouvée sur le terrain pour régler les problèmes liés à l'eau pour aujourd'hui et pour demain de LOGISTEC services environnementaux

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - LOGISTEC services environnementaux inc. (« LOGISTEC services environnementaux ») et SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN ») - des chefs de file qui fournissent des solutions technologiques innovantes en matière d'eau et d'environnement aux clients industriels et aux collectivités en Amérique du Nord - ont annoncé aujourd'hui le lancement d'ALTRA Solutions éprouvées (« ALTRA »), une toute nouvelle image de marque et de son logo, pour représenter leur solution innovante éprouvée sur le terrain en matière de solutions technologiques liées à l'eau. ALTRA marie l'ingéniosité et la vaste expérience inégalée de son personnel et met de l'avant des solutions innovantes mises au point par des ingénieurs en technologie de l'eau et de la terre afin d'offrir aux clients des solutions personnalisées et éprouvées.

Grâce à des centres de technologies de l'eau partout au Canada et aux États-Unis, ALTRA, le volet innovation de LOGISTEC services environnementaux, disposera d'une gamme complète de solutions liées à l'eau pour servir ses clients. ALTRA possède le savoir-faire nécessaire pour entreprendre de grands projets complexes, tout en demeurant suffisamment agile pour rivaliser sur le marché local en ce qui a trait à de petits projets.

« Le moment n'a jamais été aussi propice pour nos solutions sur le marché. La marque ALTRA Solutions éprouvées a été créée avec la contribution de nos clients et de nos experts partout en Amérique du Nord. Elle est le reflet direct de nos réalisations, de notre position actuelle et de notre vision pour l'avenir. Elle reflète notre volonté indéfectible de miser sur l'excellence et l'innovation pour mener à bien des projets complexes et durables. ALTRA représente notre mission d'offrir des solutions qui garantiront aux générations futures un accès à de l'eau propre et sécuritaire », a déclaré Madeleine Paquin, présidente de LOGISTEC services environnementaux et de SANEXEN.

« Au cœur de la nouvelle image de marque d'ALTRA Solutions éprouvées, se trouvent l'énergie et la créativité associées à sa capacité d'innover et de personnaliser des solutions pour nos clients. Cette compétence est inégalée au sein du secteur qui nous distingue, et elle représente réellement un différenciateur exceptionnel. Notre capacité à miser sur cet atout et à le commercialiser s'avère fondamentale pour la croissance de l'entreprise », a ajouté Martin Bureau, vice-président, innovation de SANEXEN.

« Après des mois de travail intense, nous sommes ravis de lancer officiellement ALTRA Solutions éprouvées, qui offrira nos solutions liées à l'eau inégalées dans l'industrie à nos partenaires, nouveaux ou existants, à travers l'Amérique du Nord. Nous estimons qu'il est important de travailler en étroite collaboration avec nos clients et nos collectivités, d'écouter les enjeux auxquels ils sont confrontés et de développer des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins. Nous ne nous contentons pas de nous attaquer aux problèmes d'aujourd'hui. Nous cherchons à créer des solutions pour un avenir durable. Nos technologies sont créées en gardant ces principes à l'esprit, a souligné Benoît Côté, vice-président, technologies de l'eau de SANEXEN. « ALTRA propose une série de solutions complètes pour protéger et renouveler les infrastructures liées à l'eau incluant, ALTRA Water Technologies (anciennement Aqua-Pipe), les technologies d'eau potable, qui s'attaquent aux problèmes liés aux principales infrastructures de conduites d'eau, ALTRA Lead Solutions (anciennement Neofit), les solutions d'élimination du plomb, qui protègent la population en éliminant le plomb dans l'eau potable, et ALTRA PFAS Solutions, les solutions SPFA, qui éliminent de l'eau potable les "produits chimiques éternels" potentiellement néfastes pour la santé. »

À propos de SANEXEN

SANEXEN Services Environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de solutions environnementales de premier plan depuis 35 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, l'Infrastructure, la Gestion de sols contaminés et matières résiduelles ainsi que les Technologies hydrauliques - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux problèmes environnementaux en constante évolution dans le monde.

Au cours des 18 dernières années, SANEXEN a acquis une vaste expertise et un impressionnant portefeuille de propriété intellectuelle quant à sa technologie novatrice Aqua-Pipe de réhabilitation structurale de conduites d'eau souterraines. SANEXEN a installé plus de 2 100 km de sa technologie Aqua-Pipe de gainage de tuyau avec durcissement sur place (CIPP) par une méthode sans tranchée dans plus de 350 villes en Amérique du Nord, contribuant à améliorer le rendement de leur réseau d'aqueduc et à réduire leurs coûts d'entretien.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN et de FER-PAL Construction Ltd. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 34 installations portuaires en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

