Présentant le Galaxy Note10 : Conçu pour animer les passions grâce à un niveau de puissance supérieur

« Dès le tout début, le Galaxy Note s'est démarqué grâce à ses caractéristiques et ses technologies de pointe. La série Galaxy Note10 se réapproprie cette promesse pour l'amateur moderne du Note qui se sert de son téléphone intelligent pour faire évoluer leur productivité et leur créativité, et qui se déploie facilement entre les idées et les activités au pied levé, » mentionne DJ Koh, président et PDG, division Communications mobiles et TI, Samsung Electronics. « Chaque élément de la série Galaxy Note10 a été conçu pour aider les utilisateurs à en faire plus. Qu'ils complètent un important projet professionnel, qu'ils filment une vidéo et qu'ils en fassent le montage ou qu'ils jouent à leur jeu mobile préféré, la série Galaxy Note10 leur permettra d'y parvenir plus rapidement et avec de meilleurs résultats. »

Conception ciblée POUR UNE EXPÉRIENCE SUPÉRIEURE

Les utilisateurs du Galaxy Note apprécient le pouvoir de la conception sophistiquée, non seulement l'allure de leur dispositif, mais l'expérience qu'il offre. Chaque élément de la série Galaxy Note10 est élaboré pour être élégant, mince et sans distraction, pour que les utilisateurs consacrent toute leur attention aux idées, aux projets et au contenu qui importent le plus.

Deux formats : Pour la toute première fois, le Galaxy Note10 est offert en deux formats permettant ainsi aux consommateurs de choisir le Note qui leur convient le mieux. Le Galaxy Note10 propose le Note aux utilisateurs qui cherchent le pouvoir d'un stylet S Pen intelligent et une productivité ultime, avec un écran Infinity Display cinématographique de 6,3 po dans le Note le plus compact à ce jour. Le Galaxy Note10+ comprend l'affichage Note le plus grand à ce jour grâce à un écran Infinity Display cinématographique de 6,8 po sur un dispositif qui demeure quand même facile à tenir et à utiliser.

L'affichage de la série du Galaxy Note10 est le meilleur de Samsung à ce jour pour un Note. De sa fabrication physique à sa technologie sous-jacente, l'affichage permet aux utilisateurs de se consacrer à leurs émissions de télévision, films et jeux préférés.

Conception pleine grandeur : L'écran Infinity O-Display cinématographique pleine grandeur de la série Galaxy Note10 est presque sans cadre, alors que l'affichage interne pour la caméra frontale est petit et centré pour une conception équilibrée.

L'écran Infinity O-Display cinématographique pleine grandeur de la série Galaxy Note10 est presque sans cadre, alors que l'affichage interne pour la caméra frontale est petit et centré pour une conception équilibrée. Affichage de meilleure qualité : La série Galaxy Note10 comprend l'écran AMOLED dynamique. Grâce à une certification HDR10+ et un mappage de tons dynamiques, les photos et les vidéos sont plus claires sur le Galaxy Note10 que sur les dispositifs Galaxy Note antérieurs, et comprennent une gamme de couleurs vaste et étonnante. L'écran pour confort oculaire réduit la lumière bleue sans atténuer la qualité de la couleur pour un visionnement en tout confort1.

PRODUCTIVITÉ VARIÉE POUR OPTIMISER CHAQUE MOMENT

Les utilisateurs du Note mettent l'accent sur la productivité et ils perçoivent leur téléphone comme un élément indispensable leur permettant d'en faire plus. Pour ces utilisateurs, la série Galaxy Note10 propose de nouvelles technologies, des capacités accrues et des intégrations puissantes qui permettent aux utilisateurs de travailler à leur façon pour optimiser leur productivité.

Écriture en texte : La série Galaxy Note10 propose une nouvelle capacité étonnante au stylet S Pen intelligent redéfini. Les utilisateurs peuvent dorénavant écrire des notes, convertir instantanément leur écriture en texte numérique dans Samsung Notes et exporter le tout dans différents formats, y compris Microsoft Word. Les utilisateurs peuvent dorénavant personnaliser les notes en diminuant, grossissant ou en modifiant la couleur du texte. En quelques touches, le procès-verbal de la réunion peut être formaté et partagé; des vagues d'inspiration se transforment rapidement en documents modifiables.

Évolution du stylet S Pen intelligent : La série Galaxy Note10 exploite les capacités du stylet S Pen intelligent activé par Bluetooth Low Energy (faible consommation d'énergie) présentées sur le Galaxy Note9, en y ajoutant les commandes aériennes, vous permettant de contrôler certains aspects du dispositif à l'aide de gestes effectués avec le stylet S Pen intelligent. En ouvrant Commandes aériennes SDK, les utilisateurs peuvent créer des contrôles personnalisés qui leur permettent de jouer à des jeux ou d'utiliser leurs applications préférées à l'aide de commandes gestuelles.

: La série Galaxy Note10 exploite les capacités du stylet S Pen intelligent activé par Bluetooth Low Energy (faible consommation d'énergie) présentées sur le Galaxy Note9, en y ajoutant les commandes aériennes, vous permettant de contrôler certains aspects du dispositif à l'aide de gestes effectués avec le stylet S Pen intelligent. En ouvrant Commandes aériennes SDK, les utilisateurs peuvent créer des contrôles personnalisés qui leur permettent de jouer à des jeux ou d'utiliser leurs applications préférées à l'aide de commandes gestuelles. Samsung DeX pour PC 2 : La série Galaxy Note10 élargit les capacités du Samsung DeX, facilitant ainsi le transfert entre le téléphone et le PC ou MAC compatible de l'utilisateur. Grâce à une simple connexion USB, les utilisateurs peuvent glisser et déposer des fichiers entre les dispositifs, et ils peuvent utiliser leurs applis mobiles préférées avec une souris et un clavier, tout en conservant de manière plus sûre leurs données sur leur téléphone par le biais de Samsung Knox.

La série Galaxy Note10 élargit les capacités du Samsung DeX, facilitant ainsi le transfert entre le téléphone et le PC ou MAC compatible de l'utilisateur. Grâce à une simple connexion USB, les utilisateurs peuvent glisser et déposer des fichiers entre les dispositifs, et ils peuvent utiliser leurs applis mobiles préférées avec une souris et un clavier, tout en conservant de manière plus sûre leurs données sur leur téléphone par le biais de Samsung Knox. Lien vers Windows : La série Galaxy Note10 intègre le Lien vers Windows directement dans l'Écran rapide. Avec un seul clic, les utilisateurs peuvent se connecter à leur PC Windows 10 où ils peuvent consulter les notifications, envoyer et recevoir des messages et regarder des photos récentes sans mettre sur pause pour regarder leur téléphone.

APPAREIL PHOTO DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES CRÉATEURS

Grâce à la série Galaxy Note10, les créateurs de contenu et les utilisateurs quotidiens peuvent se servir d'outils de pointe pour enregistrer des vidéos et prendre des photos époustouflantes - permettant à leurs canaux, histoires et publications de se démarquer. Dotée d'un ensemble de technologie d'images et logicielle avancée, la série Galaxy Note10 passe au palier suivant en matière de vidéographie et photographie mobiles.

Technologie de vidéo supérieure : La série Galaxy Note10 permet aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos de qualité professionnelle sans avoir à transporter de l'équipement supplémentaire. La vidéo LiveFocus permet le réglage de la profondeur de champ pour que vous puissiez brouiller l'arrière-plan afin de mettre l'accent sur votre sujet. Le Zoom-In Mic amplifie l'audio dans le cadre et éloigne le bruit d'arrière-plan pour cibler les sons que vous désirez. Et pour retirer les secousses qui rendent habituellement les captures d'action floues, le nouveau Super stable amélioré stabilise la séquence et il est offert maintenant en mode Ultrarapide pour des vidéos à intervalles stables.

La série Galaxy Note10 permet aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos de qualité professionnelle sans avoir à transporter de l'équipement supplémentaire. permet le réglage de la profondeur de champ pour que vous puissiez brouiller l'arrière-plan afin de mettre l'accent sur votre sujet. amplifie l'audio dans le cadre et éloigne le bruit d'arrière-plan pour cibler les sons que vous désirez. Et pour retirer les secousses qui rendent habituellement les captures d'action floues, le nouveau amélioré stabilise la séquence et il est offert maintenant en mode Ultrarapide pour des vidéos à intervalles stables. Montage vidéo facile et rapide : Après avoir enregistré leur vidéo, les utilisateurs de la série Galaxy Note10 peuvent faire leur montage vidéo tout de suite depuis leur téléphone. L'éditeur de vidéo peut être utilisé avec le stylet S Pen intelligent, alors au lieu de toucher pour sélectionner ou modifier un clip vidéo, les utilisateurs peuvent choisir le moment précis qu'ils veulent couper. Pour les créateurs qui désirent plus de contrôle sur leur montage, Adobe Rush 3 propose une gamme sophistiquée d'outils d'édition, rendus plus précis avec le stylet S Pen intelligent.

: Après avoir enregistré leur vidéo, les utilisateurs de la série Galaxy Note10 peuvent faire leur montage vidéo tout de suite depuis leur téléphone. peut être utilisé avec le stylet S Pen intelligent, alors au lieu de toucher pour sélectionner ou modifier un clip vidéo, les utilisateurs peuvent choisir le moment précis qu'ils veulent couper. Pour les créateurs qui désirent plus de contrôle sur leur montage, Adobe Rush propose une gamme sophistiquée d'outils d'édition, rendus plus précis avec le stylet S Pen intelligent. Enregistreur : Pour les joueurs désirant ajouter de la personnalité à leur vidéo en continu ou les « vlogueurs » qui souhaitent améliorer leurs tutoriels, la série Galaxy Note10 présente l' Enregistreur. Capturez facilement ce qui se trouve à l'écran, utilisez la fonction image dans l'image pour ajouter des réactions et servez-vous du stylet S Pen pour annoter au moment d'enregistrer pour une vidéo plus dynamique et divertissante.

Pour les joueurs désirant ajouter de la personnalité à leur vidéo en continu ou les « vlogueurs » qui souhaitent améliorer leurs tutoriels, la série Galaxy Note10 présente l' Capturez facilement ce qui se trouve à l'écran, utilisez la fonction image dans l'image pour ajouter des réactions et servez-vous du stylet S Pen pour annoter au moment d'enregistrer pour une vidéo plus dynamique et divertissante. RA Doodle et numériseur 3D : La série Galaxy Note10 comprend les capacités 3D et RA de pointe dans la caméra. Avec la caméra ultra grand-angle, elle propose un tout nouveau médium aux créateurs. Grâce à RA Doodle, utilisez le stylet S Pen intelligent pour personnaliser les photos avec des dessins, des effets et des animations dynamiques qui suivent l'image.

La série Galaxy Note10 comprend les capacités 3D et RA de pointe dans la caméra. caméra ultra grand-angle, elle propose un tout nouveau médium aux créateurs. Grâce à RA Doodle, utilisez le stylet S Pen intelligent pour personnaliser les photos avec des dessins, des effets et des animations dynamiques qui suivent l'image. Mode Nuit : Les gens prennent beaucoup d'égoportraits dans des situations à faible luminosité - au souper, lors de concerts ou simplement en admirant le coucher du soleil. Le Mode Nuit, maintenant offert sur la caméra frontale, permet aux utilisateurs de capture des égoportraits remarquables, peu importe les conditions de luminosité.

SUPERBE PERFORMANCE POUR LES UTILISATEURS AVANCÉS

Les amateurs du Note se servent de leur téléphone pour accomplir à peu près tout - pas seulement pour entreprendre leurs tâches quotidiennes, mais pour relever d'importants projets : exercer leurs activités, faire un montage vidéo pour leurs réseaux sociaux et créer de magnifiques illustrations grâce au stylet S Pen. Pour permettre aux utilisateurs d'y parvenir, la série Galaxy Note10 est fabriquée de matériel supérieur et de caractéristiques de niveau supérieur.

Recharge ultra rapide : Avec seulement 30 minutes de charge, le Galaxy Note10+ dure toute la journée 4 , avec une capacité de charge filaire de 25 W 5 .

Avec seulement 30 minutes de charge, le Galaxy Note10+ dure toute la journée , avec une capacité de charge filaire de 25 W . Partage d'énergie 6 : Le partage d'énergie est déployé dans le Note. Les utilisateurs peuvent recharger sans fil leur montre Galaxy Watch, leurs oreillettes Galaxy ou autre dispositif activé par le système Qi avec la série Galaxy Note10.

: Le partage d'énergie est déployé dans le Note. Les utilisateurs peuvent recharger sans fil leur montre Galaxy Watch, leurs oreillettes Galaxy ou autre dispositif activé par le système Qi avec la série Galaxy Note10. Jeu : Alors que les jeux mobiles sont dotés d'une performance graphique riche et d'un traitement plus lourd, les meilleures expériences de jeux exigent les meilleures caractéristiques. La série Galaxy Note10 comprend le système de refroidissement avec chambre à vapeur le plus mince au monde, ce qui permet une performance optimale lors du jeu tout en conservant l'aspect mince et élégant du dispositif. Grâce au Game Booster basé sur l'IA, le Galaxy Note10 optimise la performance et la consommation d'énergie en fonction du jeu. Et grâce au service de diffusion P2P PlayGalaxy Link, les utilisateurs peuvent reprendre là où ils ont laissé sur leur jeu PC et peuvent continuer à jouer lors de déplacement sans devoir stocker localement.

UN PORTAIL POUR L'ÉCOSYSTÈME GALAXY

La série Galaxy Note10 repose au centre de l'écosystème Galaxy, un ensemble de produits et de service de qualité qui procure des expériences permettant de simplifier et de relier davantage la vie des utilisateurs. Les appareils vestimentaires comme la montre Galaxy Watch et les tablettes comme la Galaxy Tab S6 permettent aux utilisateurs de demeurer connectés et d'en faire plus lors des déplacements.

Les services Samsung reposent sur ces produits, offrant une expérience Galaxy pratique et connectée aux utilisateurs. Samsung Pay propose une option de paiement plus sûre et plus rapide. Samsung Health permet aux utilisateurs de réaliser leurs objectifs en matière de forme physique et de mieux-être grâce à un suivi harmonieux. Samsung Knox permet de protéger les données grâce à des solutions de sécurité accrues. Bixby, la plateforme intelligente de Samsung, offre une assistance intégrée pour faciliter votre vie, la rendre plus structurée et connectée.

VENTE DU GALAXY NOTE10

Au Canada, le Galaxy Note10 et le Galaxy Note10+ seront en vente dans les boutiques et en ligne à compter du 23 août 2019. Les prix commencent à 1 259,99 $ (prix courant) pour le Galaxy Note10 (256 Go); 1 459,99 $ (prix courant) pour le Galaxy Note10+ (256 Go); et 1 599,99 $ (prix courant) pour le Galaxy Note10+ (512 Go).

Offert en Aura Brillance, Aura Blanc et Aura Noir, le Galaxy Note10+ sera en vente dans les boutiques expérience+ Samsung au Canada, sur samsung.com/ca et par le biais des principaux opérateurs de télécommunications et partenaires de vente au détail canadiens. Nous proposerons en outre une quantité limitée de Galaxy Note10+ Aura Blanc (256 Go) et Galaxy Note10+ Aura Noir (512 Go) en vente exclusivement aux boutiques expérience+ Samsung et sur samsung.com/ca.

Le Galaxy Note10 sera offert en Aura Noir et Aura Brillance, et sera en vente exclusivement dans les boutiques expérience+ Samsung, sur samsung.com/ca, chez Best Buy Canada et certains opérateurs de télécommunications sur commande spéciale.

Les précommandes pour le Galaxy Note10 et le Galaxy Note10+ se tiendront du 7 août au 22 août 2019. Les clients qui passent des précommandes pour leur dispositif dans une boutique expérience+ Samsung, sur samsung.com/ca ou chez un opérateur de télécommunications et partenaire de vente au détail jusqu'au 22 août 2019 recevront un ensemble d'oreillettes Galaxy à titre de cadeau avec achat. Les couleurs des oreillettes Galaxy peuvent varier selon l'opérateur de télécommunications et le partenaire de vente au détail. Consultez les conditions générales. 7

Pour obtenir plus de renseignements sur la gamme Galaxy Note10, consultez www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-note10/.

Caractéristiques Galaxy Note10, Note10+



Galaxy Note10 Galaxy Note10+ Écran HD intégrale+ 6,3 po Écran Infinity-O Display et écran AMOLED

dynamique, 2280 x 1080 (401 ppp) Certifié HDR10+ 6,8 po Quadruple HD Écran Infinity-O Display et écran AMOLED

dynamique 3040 × 1440 (498 ppp) Certifié HDR10+ * Écran mesuré en diagonale comme un rectangle complet, sans tenir compte des coins ronds; zone de

visionnement réelle est moindre en raison des coins ronds et du trou de la caméra. * La résolution par défaut du Galaxy Note10+ est HD intégrale, qui peut être changée pour Quadruple HD

+ dans les paramètres. Appareil photo Arrière : Caméra triple - Ultra grand-angle 16 Mpx, F2,2 (123°) - Grand-angle : 12 Mpx 2 PD AF F1,5/F2,4 OIS (77°) - Téléobjectif : 12 Mpx F2,1, OIS (45°) Avant : 10 Mpx 2 PD AF F2,2 (80°) Arrière : Caméra triple et objectif DepthVision - Ultra grand-angle 16 Mpx, F2,2 (123°) - Grand-angle : 12 Mpx 2 PD AF F1,5/F2,4 OIS (77°) - Téléobjectif : 12 Mpx F2,1, OIS (45°) - Objectif DepthVision : VGA Avant : 10 Mpx 2 PD AF F2,2 (80°) Corps 71,8 x 151,0 x 7,9 mm, 167 g (Stylet S Pen BLE : 5,8 × 4,35 × 105,08 mm, 3,04 g) 77,2 x 162,3 x 7,9 mm, 197 g (Stylet S Pen BLE : 5,8 × 4,35 × 105,08 mm, 3,04 g) Processeur d'application - Processeur octocœur de 7 nm de 64 Go (Max. 2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz) - Processeur octocœur de 7 nm de 64 Go (Max. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) * Peut différer selon le marché et l'opérateur mobile. Mémoire - 8 Go de mémoire vive avec stockage interne de 256 Go - 12 Go de mémoire vive avec stockage interne de 256 Go - 12 Go de mémoire vive avec stockage interne de 512 Go * La capacité de la mémoire d'utilisation est inférieure à la capacité totale de

la mémoire en raison de l'espace de stockage occupé par le système d'exploitation et les logiciels utilisés

pour exécuter les fonctions de l'appareil. La mémoire d'utilisation réelle diffère selon le fournisseur et peut changer

après les mises à

niveau logicielles. Batterie8 3 500 mAh (typique) 4 300 mAh (typique) * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la

valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons

de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité (minimale) nominale est de 3 400 mAh

pour le Galaxy Note10 et de 4 170 mAh pour le Galaxy Note10+. L'autonomie réelle de la batterie peut varier

selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. * * Adaptateur 25 W de voyages est inclus avec le Galaxy Note10 et le Note10+. Adaptateur 45 W de

voyage vendu séparément. * Charge ultra rapide compatible sur fil avec les technologies QC2.0, AFC et PD3.0 * Vitesses de chargement sans fil avec Chargement rapide sans fil 2.0 compatible avec WPC et PMA*

Partage d'énergie sans fil : Le Partage d'énergie est limité à Samsung ou à des téléphones intelligents

d'autres marques compatibles avec chargement sans fil WPC Qi Système d'exploitation Android 9.0 (Pie) Réseau LTE MIMO 4x4 amélioré, jusqu'à 7CA, LAA, LTE Cat. 20 - Jusqu'à 2,0 Go/s Téléchargement / Jusqu'à 150 Mo/s Téléversement * La vitesse réelle peut varier selon le marché, l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur. Connectivité Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM - Jusqu'à 1,2 Go/s Téléchargement / Jusqu'à 1,2 Go/s Téléversement * Peut différer selon le marché et l'opérateur mobile. Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Localisation (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) * La couverture de Galileo et de BeiDou peut être limitée. BeiDou peut ne pas être offert sur certains marchés. Paiement NFC, MST Capteurs Accéléromètre, baromètre, capteur d'empreintes digitales ultrasonique, capteur gyroscopique, capteur

géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de proximité, capteur de luminosité RVB (Stylet S Pen BLE : capteur à 6 axes, y compris le capteur gyroscopique et le capteur accélération) Authentification Type de verrouillage : Modèle, NIP, mot de passe

Types de verrouillage biométrique : Capteur d'empreintes digitales ultrasonique, reconnaissance faciale Son Les haut-parleurs et les écouteurs stéréo : Son par AKG (Écouteurs inclus : branchement type C, type canal hybride, unité dynamique bidirectionnelle) Son ambiophonique avec technologie Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclus) Format de lecture audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF,

MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Vidéo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

* Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

À propos de Samsung Electronics Canada inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle, des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale » Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

________________________ 1 TÜV Rheinland, un institut de certification de renommée mondiale, a attribué la certification du confort oculaire à l'écran des Galaxy Note10 et Note10+ en raison de la capacité de l'écran à réduire de façon considérable les effets dommageables des émissions de lumière bleue. Vous trouverez cette certification en entrant l'identifiant 1419071436 sur le site www.tuv.com. 2 Offert avec Windows 7, Windows 10 pour PC Windows et High Sierra, Mojave pour Mac 3 Adobe Rush peut être téléchargé depuis Samsung Galaxy Store au coût de 10,70 CA $/mois pour un abonnement de 12 mois. 4 Selon des tests effectués en laboratoire. Estimée en fonction du taux de charge moyen du Galaxy Note10+ avec le chargeur inclus, de concert avec le profil d'utilisation d'un utilisateur moyen/typique. La vitesse de chargement et l'autonomie de la batterie réelles peuvent également varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation, les conditions de charge et d'autres facteurs. Les résultats peuvent varier. 5 Offert seulement pour le Galaxy Note10+. 6 Le partage d'énergie peut ne pas fonctionner avec des accessoires ou des étuis autres que Samsung. Peut altérer la réception d'appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. 7 Certaines conditions s'appliquent. Précommandez tout Samsung Galaxy Note10 ou Galaxy Note10+ (Code du modèle SMN970WZKA, SMN970WZSA, SMN975WZKA, SMN975WZSA, SMN975WZWA, SMN975WZKE, prix original de 1 259,99 $ à 1 599,99 $) de 16 h 30 HE le 7 août à 23 h 59 HE le 22 août 2019 et obtenez en prime des oreillettes Galaxy noires, jaunes (exclut en ligne) ou blanches de Samsung (Code du modèle SM-R170NZKAXAC, SM-R170NZYAXAC, SM-R170NZWAXAC, SM-R170NZSAXAC prix courant de 199,99 $) une fois l'achat terminé. Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection des modèles peut varier selon l'opérateur de télécommunications ou le partenaire de vente au détail et dépend de la disponibilité. Aucune garantie-réclame. Limite d'une (1) paire d'oreillettes Galaxy de Samsung en prime par client par cellulaire précommandé. Lorsque vous précommandez par le biais du site Samsung.com/ca, les oreillettes Galaxy de Samsung seront automatiquement sélectionnées par Samsung dans une couleur assortie à votre téléphone. La précommande d'un Galaxy Note10 ou Galaxy Note10+ doit être effectué auprès d'un opérateur de télécommunications ou d'un détaillant canadien autorisé, dans une boutique expérience+ Samsung du Canada ou à Samsung.com/ca. Les opérateurs de télécommunications et les détaillants canadiens autorisés peuvent varier. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung en décide autrement. Cette promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis. Les oreillettes Galaxy de Samsung offertes en prime seront remises lors de la cueillette et l'achat de votre dispositif précommandé ou à la livraison, qui peut prendre jusqu'à quatre semaines, selon le processus de réclamation du dispositif suivi par l'opérateur de télécommunications ou le détaillant canadien autorisé, la boutique expérience+ Samsung ou le site Samsung.com/ca. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications participants autorisés du Canada peuvent varier. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. Cette promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis. Les oreillettes Galaxy de Samsung offertes en prime seront remises lors de la cueillette et l'achat d'un dispositif précommandé ou à la livraison, qui peut prendre jusqu'à quatre semaines, selon le processus de réclamation suivi par l'opérateur de télécommunications ou le détaillant canadien autorisé, la boutique expérience+ Samsung ou le site Samsung.com/ca.

